8 yıllık aşk bitti!

T24

THY'e dava açsam yeridir

Şaka gibiyken ciddiyete dönüştü

Vatan gazetesinin haberine göre; Petek Dinçöz (30) 8 yıllık flörtün ardından 2 yıl önce canlı yayında nikah masasına oturduğu Can Tanrıyar’dan (50) boşanıyor. Sık sık kızlı-erkekli bir grup arkadaşıyla gece kulüplerinde boy gösteren Tanrıyar’ın, eşinin tüm ikazlarına rağmen hayatına çeki düzen vermemesinin bu evliliği bitirdiği öne sürüldü.1 hafta önce Levent’teki Belluvue Rezidance’daki evlerini ayıran çiftten Tanrıyar’ın eşini boşanmaktan vazgeçirmek için çabaladığı da öğrenildi.Tanrıyar şunları söyledi:“Boşanma kararı aldığımız doğru. Petek’ın avukatı mahkemeye başvurdu, davayı da o açtı. Herhalde 1 haftaya kadar boşanırız. Bizi boşanmaya götüren olay gerçekten çok komik.Geçen çarşamba Marmaris’e gitmem gerekiyordu. Bunu Petek’e söyledim. O da bana ’Benim duyduğum şeyler var, sen Marmaris’e değil Antalya’ya başka şeyler için gidiyorsun’ dedi. Açıkçası benden şüpheleniyordu. Komik bir şey oldu ve ben Antalya’ya gittim. O komik şey de hava muhalefeti. Dalaman da fırtına çıktı ve uçak Antalya’ya indi. Keşke İstanbul’a geri dönseydi. Ben sağ salim inme telaşıyla Petek’i aradım. ’Biliyor musun başımıza ne geldi şu anda Antalya’dayım’ dedim. O da çıldırdı ’Bana numara yapma zaten senin Antalya’ya gideceğini biliyordum’ dedi. Ama derdimi anlatamadım, telefonu kapatmak zorundaydım. Uçak yeniden havalanacaktı.Gece yarısı Antalya’dan Dalaman’a indik. Telefonum yine kapalı olunca sanki ben Antalya’ya gidip telefonu kapatıp ortadan kaybolan bir hale düştüm. Zaten geceleri sürekli dışarıda olmam nedeniyle hep bir şüphesi vardı. Ama öyle benim hayatımda kimse yoktu. Cep telefonumun uçak nedeniyle 6 saat kapalı kalması 10 yıllık beraberliğimizi bitirdi. THY’ye dava açsam yeridir. Şaka bir yana kendimi onun yerine koyuyorum hak da veriyorum.O yüzden açtığı davada da anlaşmayı hemen kabul ettim. Çünkü kendimi savundukça kendimi çocuk gibi görmeye başladım. Madem boşanmak istiyorsun kabul ediyorum dedim. Her şey şaka gibi gelişirken tamamen ciddiyete dönüştü. Ama tabi benim hayatımda gördüğü şeylerin birikiminin sonucudur bu. Zaten çevremi hiç beğenmiyordu. Dava büyük bir olasılıkla önümüzdeki çarşamba günü sonuçlanacak.”