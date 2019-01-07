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8 yıldır ormandaki köpekleri besliyor: Mama desteğinde bulunan olursa çok memnun oluruz

"Elimden geldiği kadar yardım ediyorum"

07 Ocak 2019 16:27

Kentte yayın yapan yerel bir radyonun müdürü olan Nebahat Demirhan, Karabük’te 8 yıldır haftanın 2 günü ormanda bulunan sahipsiz köpekleri besleyerek hayatta kalmalarını sağlıyor, aynı zamanda hasta olan köpekleri de tedavileri için veterinere götürüyor.

Demirhan, Karabük’ü Ovacık ilçesine bağlayan yol üzerinde ormanlık alanlardaki sahipsiz köpekleri zorlu kış şartlarında beslemeye devam ediyor.

Otomobilinden inince sahipsiz köpeklerin koşarak yanına geldiği söyleyen Demirhan, şunları kaydetti:

“Ormana atılan hayvanlar bunlar. Haftanın 2 günü gelip yol kenarlarında elimizden geldiği imkanlar dahilinde besliyoruz. Bizi görünce çok seviniyorlar, arkamızdan koşuyorlar. Normalde hiç gözükmezler ama ben buraya ayak bastığımda hepsi görünüyor. 8 senedir düzenli olarak haftanın 2 günü geliyorum. Elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Mama desteğinde bulunacak vatandaşlarımız olursa çok memnun oluruz."

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Nebahat Demirhan8 yıldır ormandaki köpekleri besliyorMama desteği
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