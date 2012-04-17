8 yılda 82 çocuğu oldu!

Tam 34 yaşına kadar hiçbir kadınla beraber olmayan Ed Houben, 8 sene önce 'profesyonel babalık' yapmaya başladı.

Çocuğu olmayan kadınlar için sperm bağışlayan Houben'in bir ayda 15 kadınla birlikte olduğu açıklaması dünyada şaşkınlıkla karşılandı.

Bugüne kadar 82 çocuğun babası olduğunu söyleyen Houben, “Amacım çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara hizmet etmek ve para kazanmak” şeklinde konuşurken, çocuklarından 45'inin kız, 35'inin erkek, 2'sinin ise cinsiyetini dahi bilmediğini söyledi.

Çocukları kendisini görmek isterse karşılarına çıkmaya hazır olduğunu ancak aile kurmayı düşünmediğini sözlerine ekliyor.