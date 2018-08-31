8 yıl sonra 'güvenlik ve arşiv araştırması' nedeniyle işten atıldı: Direnişe başlıyorum

Çalıştığı Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden güvenlik ve arşiv soruşturması nedeniyle atılan Türkan Albayrak pazartesi günü işyerinin yanında "direnişe başlayacağını" ifade etti. Albayrak, “8 yıldır İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalışıyorum. Güvenlik ve arşiv araştırmamı 8 yıldır görememişler, 8 yıl sonunda gördüler. Direnişe çalıştığım işyerinin yanında başlıyorum” dedi.

Birgün'den Yaşar Gökdemir'in haberine göre 2010 yılındaki Paşabahçe Devlet Hastanesi’nin önünde başlattığı direnişle bilinen Türkan Albayrak, 8 yıl çalıştığı Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden ‘güvenlik ve arşiv araştırması’ gerekçesiyle işten atıldı. İşten atılma sürecini BirGün’e anlatan Albayrak, pazartesi günü Sarıyer Kaymakamlığı’nın yanındaki parkta direnişe başlayacağını söyledi.

2010 yılında Paşabahçe Devlet Hastanesi önünde direndiğini söyleyen Albayrak, ”4 aylık direniş sonucunda İl Sağlık Müdürü tarafından Sarıyer İlçe Sağlık’a alınmıştım. 8 yıldır burada çalışıyorum. Taşerona kadro verildi ve kadroya geçtim. Kadroya geçtikten 4 ay sonra ‘güvenlik ve arşiv’ araştırması deyip işten attılar” diye konuştu.

"8 yıldır görememişler, 8 yıl sonunda gördüler"

15 Ağustos’ta işten atıldığını aktaran Albayrak, “İşten atılma sebebim ‘güvenlik ve arşiv araştırması’. Tazminatsız atıldım. 4 ay önce kadroya geçmiştim. 8 yıldır İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalışıyorum. Güvenlik ve arşiv araştırmamı 8 yıldır görememişler, 8 yıl sonunda gördüler” diyerek tepki gösterdi.

“Sarıyer Kaymakamlığı’nın yanındaki Aile Hekimliği’ne giriş parkında saat 13.00’de direnişe başlıyorum” diyen Albayrak, “Sarıyer Kaymakamlığı’nın binasında İlçe Sağlık Müdürlüğü, orada çalışıyordum. Direnişe de çalıştığım işyerinin yanında başlıyorum” dedi.

"Keyfi uygulamalara, işten atılmalara karşı benim direniyorum"

‘Hukuksal yönden bir başvuruda bulanacak mısınız?’ sorumuza Albayrak, “İş Mahkemesine değil de İdari Mahkemeye başvuracağız. Ama İdari Mahkemenin cevap vermesinin bir süresi yok. Bu bir yıl sürer, altı ay sürer, bir ay sürer, bir hafta sürer, ne zaman cevap verirler onların keyfine kalmış bir şey. O yüzden keyfi uygulamalara, işten atılmalara karşı benim direnişim” diye konuştu.

Kendisinin dışında İl Sağlık Müdürlüğü’nden de atılanların olduğunu söyleyen Albayrak, “Henüz onlarla haberleşmedik. İrtibat kurmaya çalışıyorum ama basın bu konuda yardımcı olacaktır. Sonuçta işten atılan arkadaşlar BirGün, Cumhuriyet gibi gazeteleri okuyorlardır. Atılan arkadaşlarla medya aracılığıyla irtibat kurmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Albayrak, sözlerini şöyle noktaladı:

“Aslında beni direnişe başlamaya iten nedenlerden biri de Nuriye’ydi. Nuriye’nin davalarından birisine katılmıştım ve davada ‘Türkan Albayrak’ın direnişinden etkilendim’ demişti. Gerçekten çok etilenmiş ve gözlerim dolmuştu. Nuriye benden etkilenerek mücadele etti, bende Nuriye’den etkilenerek mücadele ediyorum.”