8 yıl, 85 araştırma, 230 bini aşkın görüşme; KONDA, veri ambarını halka açtı

Türkiye’nin en güvenilir kamuoyu araştırma şirketi KONDA, veri tabanını geniş kitlelerle paylaşmak üzere, etkileşimli veri görselleştirme sistemi olan KONDA İNTERAKTİF’i kamuoyuna açtı. Dünyanın geçirdiği dönemin 'küresel ara buzul dönem' olarak nitelendirilebileceğini ifade eden KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye'nin bu süreci bilgi toplumuna geçiş yönündeki çabalarla daha verimli atlatılabileceğine inandıkları için yaptıkları çalışmaları ve ellerindeki bilgiler ile verileri geniş kesimlerle paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

KONDA’nın her bireyin, aktörün ve kurumun toplumsal yapıyı anlaması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Ağırdır, “Biz KONDA BAROMETRESİ kapsamında 8 yılda 85 araştırmayla 230 bini aşkın kişiyle görüştük; siyasetçi, yatırımcı, finans uzmanı, holding yöneticisi, bürokrat, akademisyen, medya mensubu veya teknokrat her kesimden herkes için verisi ve sözü olan KONDA VERİ AMBARI’nı oluşturduk Biz bu verileri kullanarak, başta abonelerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna analizler ve yorumlar sunuyoruz. Ayrıca, araştırmaların veri setlerini de web sitemizden paylaşıyoruz” dedi.

Dünyanın 'küresel ara buzul dönemden' geçtiğini kaydeden Ağırdır, "Ülkemizde bu sürecin bilgi toplumuna geçiş yönündeki çabalarla daha verimli atlatılabileceğine inanıyoruz. KONDA olarak, sürece ve aktörlere, bilgi üreterek katkıda bulunmayı kendimize görev edindik" diye konuştu. Bu nedenle de olabildiğince çok bilgiyi, uygulamayı ve raporu kamuoyu ile paylaşmaya; verileri akademik kurumlara, üniversitelere ve ilgilenenlere açmaya çalıştıklarını ifade eden KONDA Genel Müdürü, şöyle devam etti:

"Bu bakış açısıyla verilerimizi ilgilenen herkesin incelemesini ve kendi ilgi alanına dair bulgularını ortaya çıkarmasını istiyoruz. Bunun için de etkileşimli veri görselleştirme sistemimiz olan KONDA İNTERAKTİF’i (interaktif.konda.com.tr) kamuoyunun incelemelerine sunuyoruz. Bir araştırma kurumu tarafından ülkemizde benzeri yapılmamış, dünyada da örneği çok nadir görülebilen böylesi bir kamusal hizmeti gerçekleştirmekten memnunuz.”