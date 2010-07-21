-8 YENİ ÜNİVERSİTE KURULUYOR ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - 8 yeni üniversite kurulmasına ilişkin ve Türkiye'nin IMF'deki temsil gücünü artıran iki kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 7'si devlet, 1'i vakıf olmak üzere 8 yeni üniversite kurulacak. Kanuna göre, Ankara'da ''Yıldırım Beyazıt'', Bursa'da ''Bursa Teknik'', İstanbul'da ''İstanbul Medeniyet'', İzmir'de ''İzmir Katip Çelebi'', Konya'da ''Konya'', Erzurum'da ''Erzurum Teknik'' ve Kayseri'de ''Kayseri Abdullah Gül'' devlet üniversiteleri ile Antalya'da ''Uluslararası Antalya Üniversitesi'' vakıf üniversitesi kurulacak. Bu üniversiteler için kadro ihdas edilecek. Bilkent Üniversitesinin adı ise ''İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'' olarak değiştirildi. -IMF'DE TEMSİL GÜCÜ ARTIYOR- Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye'nin IMF'deki temsil gücünü artırıyor. Ana sözleşmeyle IMF'ye üye ülkelerin kota dağılımları yeniden ayarlanıyor; Afrika ülkelerinin İcra Direktörleri Kurulunda daha güçlü temsil edilmesi sağlanıyor; Fon kaynaklarının yatırım amaçlı kullanımının önündeki sınırlamalar hafifletiliyor. Sözleşmede öngörülen değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle Türkiye'nin IMF'deki temsil gücü artacak, 2006'da yüzde 0,55 olan oy gücü, yüzde 0,61'e çıkacak.