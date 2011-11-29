-8 yeni oyuna promiyer ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Devlet Tiyatroları (DT) Aralık 2011 programına göre 8 oyuna prömiyer yapacak. DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Aralık'ta Carsten Krüger ve Volker Ludwig'in yazdığı, Meriç Gök'ün çevirdiği, Birkan Görgün'ün yönettiği ''Islık Sever Max'', Trabzon Devlet Tiyatrosu Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde ilk kez temsil verecek. Haldun Taner'in yazdığı, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği ''Eşeğin Gölgesi'', Antalya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Aytül Akal, Mavisel Yener ve Nilay Yılmaz'ın yazdığı, Tuna Öztunç'un yönettiği ''Kırmızı Şemsiye'' oyunu, 17 Aralık'ta İstanbul Devlet Tiyatrosu Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi Feridun Karakaya Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak. Eric Chappell'in yazdığı, Özcan Özer'in çevirdiği Cengiz Toraman'ın yönettiği ''Herkes (mi) Hırsız'', 22 Aralık'ta Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Tarık Buğra'nın yazdığı, Tomris Çetinel'in yönettiği ''İbiş'in Rüyası'' ise Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde 22 Aralık'ta seyirciyle buluşacak. Hasan Öztürk'ün yazdığı, Hakan Dönmez'in yönettiği İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı ''Kedi Göz Danışmanı'', Konak Melek Ökte Sahnesi'nde, Ephraim Kishon'un yazdığı, Hale Kuntay'ın çevirdiği, Ali Hürol'un yönettiği ''Karımla Evleniyorum (Nikah Kağıdı) Adana Devlet Tiyatrosu H.Ö. Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde 27 Aralık'ta ilk temsillerini verecek. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Erkan Yılmaz'ın oyunlaştırdığı, Ayşe Lebriz Berkem'in yönettiği ''Tek Kişilik Yaşam'' ise Bursa Devlet Tiyatrosu Oda Tiyatrosu'nda 29 Aralık'ta prömiyer yapacak.