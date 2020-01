8 yeni film vizyona girdi

T24 -

Jean Pierre Dardenne ile Luc Dardenne'in yönettiği ve Thomas Doret, Cecile De France, Jeremie Renier ile Fabrizio Rongione'nin oynadığı “Bisikletli Çocuk (Le Gamin au Velo - Kid With A Bike)” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, babası artık onu istemediğini söyleyince 11 yaşındaki Cyril, yetimhanede bir başına kalıverir. Tesadüfen tanıştığı mahalle kuaförü Samantha'dan koruyucu annesi olmasını ister. Aile yaşamına alışmaya çalışırken, başı, genç bir torbacı yüzünden derde girer. İlgisiz bir babayla büyümek Cyril'in hayatını zorlaştırır.Adem Kılıç'ın yönettiği ve Alper Kul, Aslıhan Güner, Ruhi Sarı ile Salih Kalyon'un rol aldığı “Sümela'nın Şifresi: Temel” filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmde, zengin ailenin kızı Zuhal'e aşık Temel, kızı ister, fakat alamayınca yıkılır. Tam bu sırada, arkadaşı Turgay'ın Sümela Manastırı'nda intihar edeceği haberini alır. Arkadaşını intihardan vazgeçirmek üzere Sümela Manastırı'nın çatısına çıkar. Temel'in tek hedefi artık Sümela'nın şifresini çözüp, Kutsal Hazine'yi bularak sevdiği kızı almaktır.Serkan Acar'ın yönettiği ve Gün Koper, Deniz Denker, Bedir Bedir ile Ayberk Pekcan'ın oynadığı “Aşk ve Devrim” filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.Filmin konusu şöyle:“1990'ların büyük karmaşasında üniversite öğrencisi Kemal, idealleri ve duyguları arasında sıkışıp kalmıştır. Platonik bir aşkla bağlı olduğu Leyla, Kemal'in bu beklentilerine cevap vermekten uzaktır. Kemal, en yakın arkadaşının ölümüyle kendini bambaşka bir siyasi atmosferin içinde bulur. Yeraltının tehlikeli iklimi, Kemal'in 'aşk ve devrim' arasında kurmaya çalıştığı dengeyi bozmuştur.”Guy Ritchie'nin yönettiği ve Robert Downey, Jude Law, Jared Harris ile Noomi Rapace'in oynadığı “Sherlock Holmes: Gölge Oyunları (Sherlock Holmes: A Game Of Shadows)” filmi, macera ve aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmin konusu şöyle:“Şimdiye kadar Sherlock Holmes, hep ortamdaki en akıllı adamdı. Şimdiyse yeni bir dahi suçlu, Profesör Mariarty ortalıkta geziniyor. Bu seferki araştırmaları Sherlock Holmes ve Dr. John Watson'ı Londra'nın dışına Fransa, Almanya ve son olarak da İsviçre'ye götürecek ve macera giderek daha tehlikeli bir hal alacaktır.”Ahmad Abdalla'nın yönettiği ve Khaled Abol Naga, Menna Shalabi, Hany Adel ile Yousra El Lozy'nin oynadığı “Mikrofon (Microphone)” filmi, traji komik sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Canon 7D ile çekilen ve İstanbul Film Festivali'nde “Altın Lale Ödülü”ne layık görülen filmde, Mısır'ın çok kültürlü kenti İskenderiye'nin altını üstüne getiren müzikal bir yolculuk yapılıyor. Müzikleriyle dikkat çeken filmde, Khaled adlı gencin, uzun yıllar kaldığı Amerika'dan hip hop, rock ve caz müzisyenleriyle dolu sanat ve müzik camiasını keşfettiği memleketi İskenderiye'ye dönüşü konu ediliyor. Khaled, hem kentin renkli sanat ve camiasını keşfedecek, hem de halk hareketinin ayak seslerine şahit olacak.Cedric Klapisch'in yönettiği ve Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy ile Jean Pierre Martins'nin oynadığı “Acı Tatlı Tesadüfler (My Piece Of The Pie)” filmi, komedi ve dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, çalıştığı fabrikanın kapanmasından sonra iş arayan bekar anne France, hizmetçi olarak borsacı Steve'in dairesinde çalışmaya başlar. 3 yaşındaki oğlu Alban, evine kalmak için geldiğinde Steve, temizlikçiden farklı birisine ihtiyacı olduğunu hisseder. France da ek paraya ihtiyacı olduğundan Alban'a bakmaya ve onlarla kalmaya karar verir.Roman Polanski'nin yönettiği ve Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph Waltz ile John Reilly'nin oynadığı “Acımasız Tanrı (Carnage)” filmi, komedi ve dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmin konusu şöyle:“Oyun parkında birbiriyle kavga eden 11 yaşlarında iki çocuk... Kurbanın ebeveynleri kuvvetlinin ebeveynleri tarafından olayı çözümlemek için evlerine davet edilir. İçten başlayan sohbet gitgide bıçak sırtı bir hal alacak, 4 ebeveynin kendilerine ve hayata dair inkarlarına ve garip ön yargılarına sahne olacaktır. Bu insani vahşetten hiçbiri kaçamayacaktır.”Mike Mitchell'in yönettiği ve Alvin'i Yekta Kopan, Simon'u Özgür Özdural, Theodore'u Ahmet Taşar ve Brittany'yi Elif Acehan'ın seslendirdiği “Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası (Alvin and the Chipmunks: Chip-Wrecked)” filmi, animasyon sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmin konusu şöyle:“Lüks bir mavi yolculuk gemisinde, ortalığı birbirine katarak seyahat ederken başlarını gene belaya sokan sincaplar kendilerini bu kez ıssız, tropik bir adada buluyor. Adanın dört bir yanında dişlerine göre yemek arayan sevimli yaratıklar, bir yandan eve gitmenin yolunu bulmaya çalışırken diğer yandan cennet gibi görünen bu adanın o kadar da arkadaş canlısı olmadığını fark eder.”