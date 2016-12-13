"8 yemeyiz" diyen Bülent Uygun 8 yedi, istifa etti!

Türkiye'de Sivasspor'u çalıştırırken, Beşiktaş ve Galatasaray'ı hedef alarak, "5 yeriz, 6 yemeyiz ; 7 yeriz, 8 yemeyiz" diyen Bülent Uygun'un çalıştırdığı Umm Salal, Katar Ligi'ndeki son maçında 8-0 yenildi. Uygun, maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.

Katar Ligi'nin 11. haftasında Umm Salal takımı, Al Saad deplasmanına konuk oldu.

Bülent Uygun'un ekibi, karşılaşmadan büyük hezimetle ayrıldı. İlk yarısı 4-0 biten mücadeleyi ev sahibi Al Saad 8-0 üstünlükle tamamladı.

Bülent Uygun'un çalıştırdığı Umm Salal takımı 11. maçta 4. mağlubiyetini almış oldu.

İstifa kararını açıkladı

Bülent Uygun'un yaptığı açıklama şu şekilde; "15 Aralık 2013 yılında geldiğim Katar'da Umm Salal takımıyla yürüttüğümüz birlikteliğimizi, yeni yönetim seçilmesi ile birlikte onların kendi yönetim anlayışına yardımcı olmak adina teknik direktörlük görevinden istifa ediyorum. Görev sürecinde başarıyla yönettiğim takımımla kısıtlı imkanlarla bir çok başarı elde ettik. Şimdi ki hedefim ise hayal ettigim şampiyonlukları yakalayabilmek adina yeni projelerde bulunmaktır. Katar da ilk Türk teknik direktör olarak çalışmış olmak kısıtlı kadroyla çok başarılı olmak benim adıma çok önemliydi. Başta bana Katar federasyonu olmak üzere Ummsalal yönetimine sevgisini hiç bir zaman esirgemeyen Katar halkına teşekkürlerimi sunarım."