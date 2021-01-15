8 yavru köpeğin kuyruğunu kesen görevliye 33 bin lira para cezası kesildi, belediye sağlık işleri müdürü açığa alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında 8 yavru köpeğin kuyruğunu kesen görevli Selahaddin Gökkaya'ya 33 bin 344 TL para cezası uygulandı, iş akdi sonlandırıldı. Belediye sağlık işleri müdürü de açığa alındı.

Ankara Çubuk'ta oturan üniversite öğrencisi Başak Ünalp (21), önceki gün Çubuk Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Besleme Alanı'nda bulunan köpekleri beslerken, yavru köpeklerin kuyruklarının kesildiğini fark etti. Barınakta yerde kan izleri gören Başak Ünalp, görevli Selahaddin Gökkaya'ya, bunun nedenini sordu. Gökkaya, köpeklerin kuyruğunu kendisinin kestiğini ve bu şekilde köpekleri tedavi ettiğini söyledi. Gökkaya'ya tepki gösteren Ünalp, köpeklerin durumunu cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken videoları gören hayvanseverler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

"Köpeklerden biri kurtarılamadı"

DKMP 9'ncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün gece Çubuk Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Besleme alanında inceleme yaptı. Köpeklerin Çubuk Belediyesi Lojistik Merkezi'ne götürüldüğü ve tıbbi müdahale yapılmadan bir kafeste tutulduğu belirlendi. Bunun üzerine el konulan köpekler, tedavi için veteriner kliniğine götürüldü. Tedaviye alınan yavru köpeklerden biri, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 7 köpeğin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. DKMP Bölge Müdürlüğü'nce, köpeklerin kuyruklarını kestiği belirlenen Selahaddin Gökkaya'ya hayvan başı 4 bin 168 lira olmak üzere toplam 33 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

Müdür açığa alındı, görevli işten çıkarıldı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise yaptığı açıklamada Selahaddin Gökkaya'nın iş akdinin sonlandırıldığını, Sağlık İşleri Müdürünün de açığa alındığını belirtti.

Başkan Demirbaş, yazılı açıklamasında, "Önceki gün ilçemizdeki doğal yaşam parkında sokak hayvanlarına yönelik asla tasvip etmeyeceğimiz, bizleri ve kamuoyunu ciddi şekilde rahatsız eden uygulamalar yapıldığı şeklinde çıkan görüntüler bizi derinden üzmüştür. Çok hassas olduğumuz, asla tasvip etmeyeceğimiz ve kamuoyunda da haklı olarak ciddi hassasiyet oluşturan söz konusu olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürü açığa alınmıştır. Ayrıca barınaktaki sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımıyla görevli bir kişinin de iş akdine son verilmiştir. Canlarını aziz bildiğimiz can dostlarımız sokak hayvanlarına karşı yapılan bu ve buna benzer olaylara ilçemizde kesinlikle müsaade edilmeyeceği, yapanlara karşı hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği hususunu kamuoyunun bilmesini isteriz" dedi.