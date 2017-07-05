8 yaşındaki oğluna işkence yapan baba tutuklandı

Mardin merkeze bağlı Akıncılar Köyü'nde yaramazlık yaptı diye 8 yaşındaki oğlu B.A.'yı evin avlusunda bulunan sedire iple bağladığı ve üzerine su döküp halatla dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan 72 yaşındaki Sinan A. tutuklandı. B.A. ise devlet korumasına alındı.

Merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı Akıncılar Köyü'nde oturan Sinan A., kinci eşinden olan oğlu B.A.'ya iddiaya göre işkence yaptı. B.A.'yı evin avlusundaki sedire iple bağlayan, üzerine su döküp halatla döven Sinan A.'nın yaptıklarını cep telefonuyla görüntüleyen komşuları, durumu Akıncılar Jandarma Karakolu'na bildirdi.



Görüntülerde, babanın çocuğunu iple bağladığı sedirin altında önce üzerine su döktüğü daha sonra elindeki halatla defalarca çocuğun değişik yerlerine vurduğu görüldü.

Görüntülerde, çocuğun ağladığı ve kendini zaman zaman dayaktan korumaya çalıştığı görülerken, bileklerinden iple sedire bağlı olması nedeniyle dayaktan kurtulamadığını tespit eden jandarma köye baskın yaptı.



Jandarma ekipleri, baba Sinan A.'yı gözaltına alırken, çocuğu da bitkin halde buldu. Baba sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.A., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı. Çocuğun, psikolog gözetiminde tutulduğu belirtildi.

(DHA)