T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 yaşındaki Nezif, sulama kanalında boğuldu

Ömer ŞULUL/BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, evlerinin yakınında oyun oynarken, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen Nezif Aslan (8), boğuldu

24 Ağustos 2018 19:47

Ömer ŞULUL/BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde, evlerinin yakınında oyun oynarken, Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen Nezif Aslan (8), boğuldu. 
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Sinekli Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen DSİ\'ye ait sulama kanalı kenarında oyun oynayan Nezif Aslan, dengesini kaybederek, suya düştü. Kanala düştüğünü gören mahallesi sakinleri, küçük çocuğa ulaşamayınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen su altı dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucu Nezif Aslan\'ın yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Nezif Aslan\'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABozovaDevlet SuDSİ aitNezif AslanSinekli MahallesiDSİKanalaAslanAdli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24