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8 yaşındaki Melih, kalp krizi sonucu öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi, 8 yaşındaki Melih Ulusoy, okulda fenalaşarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi

14 Kasım 2017 14:11

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA\'nın Uluborlu ilçesinde 3\'üncü sınıf öğrencisi, 8 yaşındaki Melih Ulusoy, okulda fenalaşarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Melih\'in kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.
Olay, dün Uluborlu Ali Orhan Kirişoğlu İlkokulu\'nda meydana geldi. Öğle tatili için okulun girişinde servis bekleyen 3\'üncü sınıf öğrencisi Melih Ulusoy, fenalaştı. Yere yığılan çocuğu gören arkadaşları ve çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Melih\'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürülen Melih Ulusoy, kurtarılamadı.
Yapılan ilk otopsiye göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Melih Ulusoy\'un, bugün öğle vakti Uluborlu Musluk Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

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