8 yaşındaki Mahmut, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da ilköğretim 3’ncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Mahmut Baktemur, okul çıkışı evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Komşu bir kadın tarafından köpeklerin elinden güçlükle kurtarılan küçük çocuğun, baş, kol ve bacağına yaklaşık 30 dikiş atıldı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmetçik İlköğretimokulu 3’ncü sınıf öğrencisi Mahmut Baktemur, okuldan çıkıp evine doğru yürüdüğü sırada bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Daha sonra 3 köpek daha gelerek küçük çocuğu ısırmaya başladı. Mahmut Baktemur’un çığlıkları üzerine dışarı çıkan kadın komşusu çocuğu köpeklerin elinden kurtarmaya çalıştı. Kendiside ufak sıyrıklarla yaralanan kadın, Baktemur’u köpeklerin saldırısından güçlükle kurtardı. Daha sonra ailesi tarafından hastaneye götürülen Baktemur’un kafasına, koluna ve bacağına yaklaşık 30 dikiş atıldı.

OĞLUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

İnşaat işleriyle uğraşan baba Necati Baktemur, olaydan sonra çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Okul dönüşünde, çocuk okuldan gelirken köpek birden çocuğa saldırmış. Çocuk düşünce ardından diğer köpekler gelmiş. Çocuk baya ezilmiş. Bir tane kadın komşumuz bunu görüp çocuğu kurtarmış. Kadın kurtarmasaydı beklide bu çocuk hayatta olmayacaktı. Ayağının iki yerinden ısırılmış. Kolundan ısırılmış. Kafasından komple ısırılmış. Her ısırıldığı yerde dikiş var. Belediyeye sesleniyorum bu köpeklerin toplanması lazım. 15 tane köpeği toplamakta bu köpekler bitmiyor. Bugün benim çocuğum bu hale gelmiş, yarın başka bir çocuğa da zarar gelmesin. Olaydan sonra çocuğun psikolojisi de bozuldu. Fazla konuşmuyor.”

Mahmut Baktemur ise, sorulara yanıt vermekte ve konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Olayın meydana geldiği bölgede, halen daha birçok sokak köpeğin olması ise, dikkat çekti.



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