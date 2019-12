8 yaşındaki kızı kaçırıp tecavüz ettiler

Tekirdağ'da öğrenim gördüğü okulun önünden kaçırdıkları ilkokul birinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki A.S.'ye tecavüz eden iki kardeş tutuklandı.



Baygın halde bulundu



Aydoğdu Mahallesi'nde oturan ilköğretim öğrencisi 8 yaşındaki A.S., geçtiğimiz 21 Aralık tarihinde öğrenim gördüğü Aydoğdu İlköğretim Okulu'nun önünde kayboldu. Yakınlarının ve polis ekiplerinin tüm aramalarına karşın küçük kız A.S. bulunamadı. Bir gün sonra küçük kız, gece geç saatlerde vatandaşlar tarafından aynı okulun bahçesinde baygın halde bulundu.



Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan A.S.'nin tecavüze uğradığı saptandı. A.S., polise verdiği ifadesinde, okul çıkışı 2 kişi tarafından zorla bindirildiği bir arabayla şehir dışına götürüldüğünü, burada defalarca tecavüze uğradığını anlattı. A.S.'nin ifadesinden yola çıkan polis, zanlıların robot resimlerini çizdi. Zanlıları yakalamak için özel bir ekip kuran polis, küçük kızın üzerinden alınan sperm, kan ve saç örnekleri de incelenmek üzere Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderdi.



Gizlilik içerisinde yürüten çalışmalar sonucu zanlılar, 23 yaşındaki H.Ç. ve 21 yaşındaki H.Ç., bugün aynı araçla şehir merkezinde gezerken gözaltına alındı. İki kardeşten alınan sperm ve kan örnekleriyle küçük kızın üzerindeki örnekler karşılaştırıldı. Alınan örnekler uyuşurken, iki zanlı yapılan sorgularında suçlarını itiraf etti. O gün alkollü olduklarını ve pişmanlık duyduklarını ifade eden iki zanlı, küçük kızı okul önünden alarak Malkara İlçesi'ndeki bir araziye götürüp burada tcavüz ettiklerini, baygınlık geçirince de gece geç saatlerde aynı okulun bahçesine bıraktıklarını anlattılar.



Zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkca ifadesi alınan iki zanlı, 'küçük yaştaki kıza tecavüz' ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne kondu. Adliye çıkışı yüzlerini kapatan zanlılar, basının görüntü almaması için büyük çaba sarf etti.



Anne terk etmiş, baba cezaevinde



Tecavüze uğrayan 8 yaşındaki A.S.'nin babasının hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu, annesinin ise küçük kızı akrabalarına bırakarak evi terk ettiği belirtildi. A.S.'nin travma yaşadığı ve psikolojik destek gördüğü bildirildi.