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BBC Türkçe

8 yaşındaki kız futbolcuyu erkek sandılar, takımını diskalifiye ettiler

Kısa saçı ve görünüşü nedeniyle erkek sanılan Amerikalı kız futbolcu Milagros Hernandez'in takımı, finale kaldıkları eyalet turnuvasından diskalifiye edildi. Dünyanın dört bir yanından kadın futbolcular küçük kıza destek verirken, takım arkadaşları da saç

29 Nisan 2018 20:30

8 yaşındaki Amerikalı kız futbolcu Milagros Hernandez, saçlarını uzatmayı sevmiyor.

ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Milagros, ya da takım arkadaşlarının deyişiyle "Mili", küçüklüğünden beri kısa saçlı geziyor.

Ancak bu tercihi, futbol tutkusu için bir dönüm noktası oldu.

Haziran ayında, Springfield şehrinde kız çocuklarının katıldığı bir futbol turnavasında erkek sanılması, finale kalan takımının oyundan önce diskalifiye olmasına yol açtı.

Turnuvanın yöneticileri, rakip takımın şikayeti üzerine, Azzuri-Cubs Chicas isimli kız futbol takımının, bir erkek çocuğu oyuna alarak hile yaptığına hükmetti.

Mili'nin turnuvaya erkek olarak kaydedildiği anlaşıldı.

Bunun üzerine dünyanın dört bir yanından kadın futbolcular, Milagros'a sosyal medyada destek verdi.

Babası Gerardo Hernandez, Mili'nin görüntüsü yüzünden bütün takımın elenmesi sonrası, kızının bir şok yaşadığını söyledi.

Baba Hernandez, kızın sosyal güvenlik kartını Springfield turnuvası yetkililerine sunarak cinsiyetini kanıtlamak istedi ama turnuva yöneticileri kararlarını değiştirmedi.

Takım arkadaşları ise elenmelerini protesto etmek ve Mili'ye destek vermek için, ellerine makası alıp saçlarını kesti.

Turnuva yöneticileri, ilk yaptıkları açıklamada "kızlar takımına erkek çocuk alınmasının turnuva kurallarını ihlal ettiğini" söyleyerek kararlarını savundu.

Öte yandan turnuvayı organize eden Nebraska Eyaleti Futbol Derneği (NSS), zaman zaman bu gibi istemsiz hataların yapılabildiğini açıkladı. NSS açıklamasında, bu "talihsiz yanlış anlaşılma" için takımdaki kız oyuncular ile ailelerinden özür diledi.

NSS Başkanı Casey Mann da, "Dernek asla bir oyuncusunun görünüşü yüzünden bir kız takımını diskalifiye etmez" dedi.

Ancak ılımlı açıklama da, tartışmaları bitirmeye yetmedi.

Springfield turnuvasının yöneticileri, yeni bir açıklama yaparak Azzuri-Cubs Chica adlı kız futbol takımının üst üste hile yaptıkları için elendiğini ifade etti.

Nebraska yerel televizyonu WOWT'a konuşan turnuva yöneticisi Lanny Burgett , "Üç oyuncu, üç farklı takımda oynayarak hile yaptı ve gerekçe bu. Kuralımız belli: Bu turnuvada sadece bir takımda oynayabilirsiniz" diye konuştu.

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