8 yaşındaki kardeşini kıskandığı için 27 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Çok pişmanım, ben böyle bir insan değilim!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, geçen ağustos ayında 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Yüksel'i, ormanlık alana götürüp 27 bıçak darbesiyle öldürmekten tutuklu Sinan Yüksel'in yargılanmasına başlandı. İddianamede, "Kardeşimi sevmediğim için onu öldürdüm" sözlerine yer verildi.

Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Sinan Yüksel geçen yıl 4 Ağustos'ta polis merkezine giderek 8 yaşındaki kardeşini Türkbeleni mevkiindeki ormanlık alanda bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine giden polis ekipleri Seyit Taha Yüksel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede küçük çocuğun vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu tespit edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülen Seyit Taha Yüksel'in cenazesinde yapılan incelemede 9'u öldürücü olmak üzere 27 bıçak yarası olduğu belirlendi.

Sinan Yüksel, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından 'yakın akrabayı kasten öldürmek suçundan' tutuklandı.

Sinan Yüksel'in poliste ve savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu kullandığını, kardeşini de ailesinin onu çok sevmesi nedeniyle kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği belirtildi.

"Olaydan bir gün önce uyuşturucu almıştım"

İddianame Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek olayla ilgili davanın görülmesine başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Sinan Yüksel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılırken, salonda avukatı hazır bulundu.



Kimlik tespitinin ardından mahkemede ifade veren sanık Sinan Yüksel, olaydan bir gün önce uyuşturucu madde kullandığını bu nedenle olay gününe dair hiçbir şey hatırlamadığını, cezaevinde 2 defa bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.

Sinan Yüksel'in avukatı Kenan Erdoğan, müvekkilinin cezaevinde 2 defa intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, "Psikolojisi normal değildir. Yeniden rapor alınmasını istiyoruz" talebinde bulundu.

Duruşmada savcı esas hakkındaki görüşün hazır olduğunu belirterek, 'kardeşe karşı kasten öldürme' ve 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Sinan Yüksel, savcının esas hakkındaki görüşünün ardından, "Çok pişmanım. Ben böyle bir insan değilim. Nasıl böyle bir eylem yaptım, bilmiyorum" dedi. Sanık avukatı Kenan Erdoğan ise esas hakkındaki görüşe karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Duruşma ertelendi. (DHA)