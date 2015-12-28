8 yaşındaki engelli kızın dans hayalini çaldılar

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Uysal çiftinin doğuştan felçli kızları 8 yaşındaki Zeynep’in, dans ederken ihtiyacı olan özel yapım tekerlekli sandalyesi hafta sonu piknik yapmak için gittikleri parkta çalındı.

Hülya ve Özkan Uysal çiftinin iki çocuğundan biri olan Zeynep, belden aşağısı felçli olarak dünyaya geldi. Annesi olmadan ihtiyaçlarını karşılayamayan Zeynep, 5 ay önce kendisine hediye edilen özel yapım tekerlekli sandalye sayesinde

Amisos 55 Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Dans Grubu'na da katılarak dans eğitimi almaya başladı.



Hafta sonu piknik yapmak için ailesiyle Batı Park'a giden Zeynep'in tekerlekli sandalyesi, babasının dalgınlığıyla parkta unutulunca, Zeynep'in de dans hayalleri yarım kaldı.



Anne Hülya Uysal, yaptığı açıklamada, kızının doğuştan belden aşağısının felçli olduğunu, okula giden küçük kızın dans eğitimi aldığını söyledi. Kızının özel yapım tekerlekli sandalyesinin piknik için gittikleri parkta çalındığını anlatan anne Uysal, şöyle konuştu:



"Dün parka gittik. Orada arabanın yanındaydı. Eşime almasını söyledim ama dalgınlığına gelmiş, unutmuş. Döndükten sonra arabanın olmadığını fark ettik. Polise başvurduk. Ama maalesef bulunamadı. Sandalye özel yapım, zaten 5 ay önce bağışyapılmıştı bize. Normalde çok pahalı bir sandalye. Ben kucağımda taşıyordum. Kızımın ilk söylediği, 'O benim her şeyimdi, ben şimdi nasıl gezeceğim, ne yapacağım'. Allah'a havale ediyorum. Nasıl bir vicdanları var, sonuçta tekerlekli sandalye o. Söyleyecek söz bulamıyorum."



"Sevincini elinden almalarına müsaade etmeyiz"





Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da Uysal'ın özel yapım tekerlekli sandalyesinin çalınmasının kabul edilebilir olmadığını belirterek küçük kıza yeni bir tekerlekli sandalye alınması talimatı verdiğini açıkladı.



Olayı "vicdansızlık" olarak nitelendirilen Taşçı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tekerlekli sandalyesiyle hayata tutunmaya çalışan, son olarak belediyemizde engellilere yönelik sürdürülen dans kurslarına katılarak farklı bir aktiviteyle yaşama sevinci kazanan yavrumuzun bu sevincini elinden almalarına müsaade etmeyiz. Minik Zeynep'in yeni bir tekerlekli sandalyeye sahip olması için gerekli talimatı verdim. En kısa sürede özel yapım yeni bir tekerlekli sandalyesi olacak. Atakum Belediyesi olarak bu mağduriyeti biz gidereceğiz. O tekerlekli sandalyeyi çalarak engelli bir yavrumuzun umutlarını da çalan kişi ya da kişilere ise söyleyecek söz bulamıyorum. Allah'a havale ediyorum."



Zeynep Uysal, 24 Aralık'ta Samsun'da düzenlenen "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Süreci" konulu sivil toplumla diyalog toplantısında sahnede küçük bir gösteri düzenlemiş, dansı sonrası programa katılan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ile hatıra fotoğrafı çektirmişti.