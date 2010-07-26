8 yaşındaki çocuk, polisi silahla başından yaraladı!

T24 - Tekirdağ'da bir polis memuru, kaza sonucu 8 yaşındaki yeğeni tarafından vuruldu.



Başka bir ilde görevli polis memuru E.B, Şarköy'deki babasının evine tatil için geldi. Polis memuru, beraber gezmeye çıktığı 8 yaşındaki yeğeninin oynadığı beylik tabancasının ateş alması sonucu başından yaralandı.



Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan polis memuru, Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tekirdağ Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, hastaneye gelerek yaralı polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Çelikbilek hastane çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, polis memurunun yeğeni tarafından kaza sonucu vurulduğunu belirterek, ''Arkadaşımız Şarköy ilçemizde 8-9 yaşlarındaki yeğeni tarafından kaza sonucu vuruldu. Şimdi şuuru açık. Hastanenin beyin cerrahları müdahale ediyor. İnşallah daha iyi olacak'' dedi.



Genç polis memurunun hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





