8 yaşındaki çocuk, okul arkadaşının tecavüzüne uğradı!

İngiliz BBC kanalında yayımlanan Victoria Derbyshire Show isimli programa katılan bir anne, 8 yaşındaki oğlunun okul arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.

İngiltere’de yaşayan ve ismini Sarah olarak açıklayan anne, oğlunun okul arkadaşının lego oynamak için evlerine geldiğini, ikilinin birlikte odaya çıktığını anlattı. Annenin ifadesine göre, iki çocuk odaya çıktıktan sonra kapıyı kilitledi ve kapı açılmasın diye arkasına sandalyeyle barikat kurdu.

Olay, tecavüz eden çocuğun evden ayrılmasıyla ortaya çıktı. Oğlunun tavırlarında bir gariplik fark eden ve oğlunun sürekli ağladığını gören anne olayı anlamak için oğluyla görüştüğü zaman gerçek açığa çıktı.

Sarah, "Oğlum sürekli burada kalmak istemediğini söylüyordu. Canım yanıyor diyerek sürekli ağlıyordu. Ertesi gün okula haber vererek polise gittim. Ancak çocuk oğlumu kimseye anlatmaması konusunda tehdit etmiş. Olayı polise aktardık araştırılacağını söyledi. Ancak oğluma bu acıyı yaşatan çocuğun hala okula gidiyor olması çok canımı yakıyor. Hiçbir sonuçla karşılaşmadı ve bu bence çok ters." dedi.

İngiltere'de son 4 yılda okul içerisinde tecavüz vakalarında ciddi oranda artış gözüküyor.