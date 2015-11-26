T24 LogoT24 Logo
Yaşam

8 yaşındaki çocuk meme kanserine yakalandı!

Küçük kızın bugüne kadarki en genç meme kanserine yakalanmış kişi olduğu düşünülüyor

26 Kasım 2015 13:18

ABD'de yaşayan 8 yaşındaki Chrissy Turner'a meme kanseri tanısı konuldu.

Radikal’de yer alan habere göre, Küçük Chrissy geçen ay göğsünde yumru hisseti ve annesine söyledi. Annesiyle birlikte hastaneye giden küçük kıza meme kanseri teşhisi konuldu. Chrissy Turner bu hastalıkla savaşan en küçük kişi. Küçük Chrissy'e önümüzdeki ay Angelina Jolie'ye de uygulanan mastektomi yapılacak ve meme dokuları çıkartılacak.

 

Milyonda bir görülüyor

 

Bu tip bir meme kanseri ise normalde milyonda bir görülüyor. Kemoterapi ya da radyoterapi küçük Chrissy için çok ağır olacağı için tedavide mastektomi uygulanmasına karar verildi.

 

Annesi ve babası da kanser oldu

 

Geçmiş yıllarda Chrissy'nin annesi Anette Turner rahim ağzı kanseriyle, Babası  Troy Turner ise kan kanseriyle mücadele etti. Ailesi böyle bir durumla karşılaşacağını tahmin ediyordu ama bu kadar erken olmasını beklemiyorlardı. Küçük kızın ailesi tıbbi masrafları karşılamak için bir yardım kampanyası başlattı.

ETİKETLER

abdmeme kanserikız çocuğumeme kanseri ile mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24