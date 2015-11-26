8 yaşındaki çocuk meme kanserine yakalandı!

ABD'de yaşayan 8 yaşındaki Chrissy Turner'a meme kanseri tanısı konuldu.

Radikal’de yer alan habere göre, Küçük Chrissy geçen ay göğsünde yumru hisseti ve annesine söyledi. Annesiyle birlikte hastaneye giden küçük kıza meme kanseri teşhisi konuldu. Chrissy Turner bu hastalıkla savaşan en küçük kişi. Küçük Chrissy'e önümüzdeki ay Angelina Jolie'ye de uygulanan mastektomi yapılacak ve meme dokuları çıkartılacak.

Milyonda bir görülüyor

Bu tip bir meme kanseri ise normalde milyonda bir görülüyor. Kemoterapi ya da radyoterapi küçük Chrissy için çok ağır olacağı için tedavide mastektomi uygulanmasına karar verildi.

Annesi ve babası da kanser oldu

Geçmiş yıllarda Chrissy'nin annesi Anette Turner rahim ağzı kanseriyle, Babası Troy Turner ise kan kanseriyle mücadele etti. Ailesi böyle bir durumla karşılaşacağını tahmin ediyordu ama bu kadar erken olmasını beklemiyorlardı. Küçük kızın ailesi tıbbi masrafları karşılamak için bir yardım kampanyası başlattı.