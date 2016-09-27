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Yaşam

8 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Umut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

27 Eylül 2016 18:16

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 8 yaşındaki bir öğrenci, evinde geçiridiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Türkiye Gazetesinin haberine göre, Bandırma'da Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencisi 8 yaşındaki Kadirhan Umut, evinde kalp krizi geçirdi. Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minik Umut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Kadirhan Umut'un vefatı öğretmen ve arkadaşlarını üzüntüye boğarken, minik öğrencinin cenazesi Bandırma Kaymakamı Tuncay Sonel'in de katılımıyla defnedildi. 


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Kalp kriziBalıkesirBandırma

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