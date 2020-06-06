8 yaşındaki çocuk işçi, işvereni tarafından işkence edilerek öldürüldü

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde bir evde hizmetçi olarak istihdam edilen 8 yaşındaki bir kız çocuğu, çalıştığı 'evdeki kuşun kafesini açıp kaçmasına neden olduğu' gerekçesiyle işvereni tarafından işkence edilerek öldürüldü.

Ravalpindi polisi, ilk bulguların Zöhre isimli kız çocuğunun, çalıştığı yerdeki kuşları beslemek için kafesi açtığını ancak kuşların kaçması sonucu işverenin, çocuğu şuurunu kaybedinceye kadar dövdüğü ve daha sonra bir hastanenin önüne bıraktığı yönünde olduğunu aktardı.

Hastanenin polisi bilgilendirmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar 2 kişi gözaltına alındı.

Euronews'un aktardığına göre Hazırlanan ilk polis raporunda, "Kurban hastaneye getirildiğinde hala hayattaydı. Yüzünde, ellerinde, göğüs kafesinde ve bacaklarının altında ağır yaralanmalar vardı." denildi. Ayrıca "Kalçalarında da yaralanma vardı, bu durum, cinsel saldırıya uğramış olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor." ifadesi yer aldı.

Şüphelilerin resmi olarak suçlanması için küçük çocuktan alınan ve adli tıp kurumuna gönderilen örneklerin neticesi beklenecek.

Ailenin çocuğuna bakıp eğitim masraflarını karşılamak istiyordu

Henüz 8 yaşındaki Zöhre, yanında çalıştığı ailenin yeni doğan bebeğinin bakımıyla ilgilenecek, işveren de bunun karşılığında Zöhre'nin eğitim masraflarını karşılayacaktı. Zöhre, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu (HRCP) tarafından 2018'de hazırlanan bir rapora göre, ülkede yaklaşık 12 milyon çocuk, çeşitli işlerde çalıştırılıyor.

Ülkede yasal bir çalışma yaşı kanunu olmamakla birlikte, reşit olmayanların evlerde hizmetçi olarak çalışması yasak.