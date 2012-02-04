8 yaşındaki çocuk bacaya sıkışarak can verdi

T24 - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kimsenin bulunmadığı sırada evlerine bacadan girmeye çalışan ve sıkışan 8 yaşındaki çocuk, ölü bulundu.



Yasin Kısaca (8), Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'ndeki evlerine mutfak bölümüne açılan bacadan girmeye çalıştı. Bacada sıkışan Yasin Kısaca, evde kimse olmadığı için de sesini duyuramadı.



Çocuklarından uzun süre haber alamayan aile ise gece geç saatlerde küçük çocuğun mutfak bölümündeki baca deliğinden sarkan bacaklarını fark etti.



Yasin Kısaca, yakınları tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak, Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. Küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.



Kısaca'nın donarak ölmüş olabileceği, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.



Yasin Kısaca'nın Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.