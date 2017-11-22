8 yaşındaki çocuğu istismara 5.5 yıl hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da akrabasının 8 yaşındaki kızına okul bahçesinde cinsel istismarda bulunmakla suçlanan çoban 16 yaşındaki R.A., tutuklu yargılandığı mahkemece 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, geçen 3 Eylül günü meydana geldi. R.A., okulun parkında oyun oynayan akrabasının kızı D.Y.\'yi cep telefonunu gösterme bahanesiyle yanına çağırdı. İddiaya göre R.A., daha sonra da kızı, kolundan tutarak, okulun arka tarafına, aydınlatmanın olmadığı bir yere götürdü. R.A., burada cep telefonunu üzerine saklayarak D.Y.\'ye arattırmaya başladı. Bu sırada pantolonunu indirerek cinsel organını küçük kıza ellettiren R.A., \"Olan biteni kimseye söyleme. Söylersen seni keserim\" diye tehdit etti. Kardeşini R.A.\'yla gören ağabeyi 11 yaşındaki M.C.Y., eve giderek ailesine bunu söyledi. Küçük kızın da başından geçenleri ailesine anlatması üzerine yapılan şikayetin ardından gözaltına alınan R.A., 9 Eylül\'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

R.A. hakkında Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk celsede sanık, mağdur ve avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen R.A., kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. D.Y.\'yi hiç görmediğini öne süren eden R.A., anlatımlarının tamamen yalan olduğunu iddia etti.

Mahkemede tanık olarak dinlenen D.Y.\'nin ağabeyi M.C.Y. ise gördüklerini şöyle anlattı:

\"Olay günü ben evimizin uzağında oyun oynadıktan sonra eve doğru geliyordum. Evin yakınlarında bulunan okulun oraya geldiğimde R.\'nin kardeşimi okulun arka tarafına götürdüğünü gördüm. Ben de karanlık olması nedeniyle ne yaptıklarını izledim. R. telefonu arkasına sakladı. Kardeşime telefonu bulması şartıyla oyun oynatacağını söylüyordu. Bir yandan da cinsel organını elletiriyordu. D.\'ye \'Anne babana söylersen seni öldürürüm\' dedi. Ben yanlarına gidince ikisi de kaçıp gittiler. Ben daha sonra eve gittiğimde olayı babama anlattım.\"

Mağdur D.Y.\'nin avukatı Kamuran Karahan, çocuk sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İlk celsede dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, R.A.\'yı \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mağdurun yaşının 12\'den küçük olmasını dikkate alan heyet cezayı 10 yıla çıkardı. Suça sürüklenen çocuk sanığın yaşı nedeniyle mahkeme, 1/3 oranında indirim yaparak cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, çobanı 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etti. R.A.\'ya küçük kızı tehditden de 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, çocuk sanığın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

