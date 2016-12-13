8 yaşındaki çocuğa 6 ay istismarda bulunan şahıs tutuksuz yargılanıyor!

8 yaşındaki kız çocuğuna yaklaşık 6 ay cinsel istismarda bulunan S.A., savcılık ifadesinin ardından Bursa’daki davanın ilk duruşmasında da tutuklanmadı. Mahkeme, bilirkişi raporunu ve mağdurun anlatımlarını es geçti, ‘sanığın delil toplamasını’ uygun bularak, duruşmayı 21 Şubat 2017 tarihine erteledi. Mahkemece, ‘tutukluluk tedbiri bu aşamada gerekli görülmedi’ dendi.‘Nitelikli cinsel istismar var’

Erk Acarer’in Birgün’de yer alan haberine göre, istismarın ‘kapsamı’ ve ‘geç fark edilmiş’ olmasına rağmen çocuğun anlatımları ve bilirkişi raporu istismar olayı ile ilgili ayrıntılı veriler sunuyor. Mağdurun Vekili Gökçe Gököz tarafından yapılan değerlendirmede şu ifadeler geçiyor: “…Nitelikli cinsel istismar eylemi nedeniyle mağdurda dışkı kaçırma problemi vardır. Mağdurun bu olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğu açıktır. Mağdurun ve müştekinin beyanlarına aynen katılıyoruz.”



Tutuklanmadı

Bilirkişi psikoloji raporunda da şu satırlara yer veriliyor:

“9 yaşındaki sağlıklı bir kız çocuğu olan mağdurenin yaşına uygun ifadelerle olayı doğru aktarmıştır.”

Bursa’da yaklaşık 6 ay devam eden cinsel istismar olayının ayrıntıları da ortaya çıktı. Çocukları gezdirme bahanesiyle kendi kızını da yanına alan S.A, 8 yaşındaki kız çocuğunu evlerinin altındaki bodruma götürüp tecavüzde bulunuyordu. Dün Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında da cezaevine gönderilmeyen S.A.’nın tutuksuz olarak yargılanmasına devam ediliyor. Bursa’daki bir sitede yaşanan tecavüz olayı, çocukların bir kez daha ne kadar sahipsiz olduğunu gösteriyor.



“Utanıyorum anlatamam”



Yaşananlar, bir süre sonra mağdur çocuğun davranışlarının değişmeye başlamasıyla anlaşıldı. Çocuk günün birinde arkadaşlarıyla oynarken çığlıklar atmaya başladı. Annesi hiç durmadan ağlayan kızına olanları sordu. Annenin anlatımları dava dosyasına şu şekilde girdi: “…Telefonumu aldı mesaj kısmına yazdı. O da anlatamıyorum, utanıyorum dedi. Ona nasıl olduğunu sordum. Bursa’daki evin bodrum katında olduğunu söyledi…”

Tecavüz anlaşıldı



Mağdur çocuk annesine olayın birkaç kez yaşandığını da ifade etti. Bu anlatımlardan sonra anne, kızını psikoloğa götürdü. Çocuk uzmana da aynı şeyleri anlattı. Böylece üst kat komşusu S.A. tarafından uzun süredir istismar edildiği anlaşıldı. Mağdur çocuk psikoloğa, “O amca kötü bir şey yapıyordu” sözleriyle anlattı. Olay karakol ardından da savcılığa intikal etti.

Çocuğa ve anneye tehdit

Ayrıntılar da mide bulandırıcıydı. Tecavüzcü S.A. tarafından gönderilen yakınları da çocuğu istismar edilen anneyi; “Şikâyetinden vazgeç, bu adam hapse girer çıkarsa ne olacak, 20 yıl sonra bu adamı kim tutacak?" sözleriyle tehdit etti. Bugünkü duruşmada konuşan tecavüzcü eşi Z.A. ise; “Kız bizim eve geliyordu, düzgün oturmuyordu, hayal dünyasını yansıtıyor” şeklinde skandal bir tanıklıkta bulundu.

14 yaşındaki bir kız daha…

Kaynakçılık yaptığı belirlenen ve bir süredir işsiz olan S.A.’ya mahkeme heyeti tarafından birkaç yıl önce 14 yaşında başka bir çocuğa da nitelikli istismarda bulunduğu iddiaları da soruldu. S.A., mahkemede 6 ay süren tecavüz olayı ile ilgili konuşmazken, diğer iddiaların da yalan olduğunu ileri sürdü.

Öte yandan 8 yaşındaki S., halen Uludağ Üniversitesi Çocuk Psikiyatri Anabilim Bölümü’nde psikolojik tedavi görüyor. Mahkeme, 21 Şubat’a ertelenirken, S.A. tutuksuz yargılanmaya devam edecek. Şahıs, mahkemeye delil ve tanık sunacağını belirtti.