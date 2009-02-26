‘8. Vehbi Koç Ödülü’ Saylan’ın oldu

Çağdaş doktor Türkan Saylan

Demirel, Vehbi Koç’u anlattı



"İktidar olduğumuz yıllarda zorluk çıkarmadık"

“Daha Türkiye’de anlamamış çok kişi var”

Koç’un aşıladığı sosyal sorumluluk bilinci



Vehbi Koç Ödülü



36 bin kız çocuğuna ulaşıldı





Ödül töreninde merhum iş adamı Vehbi Koç da anıldı. Törende konuşan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Vehbi Koç'un 15 yaşında esnaf, 26 yaşında tüccar, 40 yaşında sanayici, ondan sonraki yıllarda hayırsever, yol gösterici, dünyaca tanınmış iş adamı olduğunu söyledi.Vehbi Koç'un tek başına bir okul, bir öğretmen olduğunu vurgulayan Demirel, "Hayatta iken öyleydi. Ebediyete intikal ettikten sonra da bu okul açıktır, yani görev yapmaya devam etmektedir. Öğretmen de ebediyete intikal etmiştir, ama görevini yapmaya devam etmektedir" diye konuştu.Vehbi Koç'un kurduğu Koç Holding'in direkt olarak 89 bin kişiye iş veren, endirekt olarak 1 milyon kişinin yaşamını kazandığı bir topluluk olduğunu, cirosunun Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 10'unu oluşturduğunu kaydeden Demirel, "(Koç Holding) 100'den fazla ülkeye ihracat yapar, 25 milyar TL vergi öder. Bu, Türkiye'nin topladığı vergilerin yüzde 15'i. 6 tane Koç Holding olsa, başka birisinden vergi istemeye gerek kalmaz" dedi.Demirel, Vehbi Koç'un 1950'den itibaren sanayiye girdiğini belirterek, 1965 yılında otomobil fabrikası açılışında Koç'a "Şimdi montaj sanayi olarak başlayalım yüzde 10 yerli yapalım, yüzde 90 dışarıdan alalım, ama bunu 10 sene zarfında yüzde 10 dışarıdan alalım yüzde 90 yerli yapalım" dediğini aktardı. Demirel, Vehbi Koç'un bu şartı kabul edip, yerine getirdiğini kaydetti.Koç Holding'in 1960-1980 arasında geliştiğini, olgunluk çağına girdiğini dile getiren Demirel, "1960-1980 arasında biz önemli yıllarda iktidardayız. Bizim iktidarda bulunduğumuz yıllarda biz hiçbir zorluk çıkarmadık, biz kalkınmayı teşvik ettik. Ülkenin birtakım kendi zorlukları vardı, döviz zorluğu vardı, başka zorlukları vardı, ambargo zorluğu vardı. Bütün bunlara rağmen gelişme olabilmiştir" şeklinde konuştu."Bizi yaptığımız işlerde eleştirmiştir, takdir de etmiştir. Ama bir tanesini hiç unutmam; Keban ve köprü yapmaya giriştik, yaptık. Sonra hükümet bizim elimizden kaydı. Bana bir mektup yazdı. Mektupta diyor ki; 'Bunlar unutulmaz merak etme'. Evet merak etmedik çünkü yaptığımız köprünün üstünden 1,5 milyar vasıta geçmiş, 6 defa da köprü kendini ödemiş. Yaptığımız Keban da dört defa kendini ödemiş, 300 milyar kilovat saat elektrik üretmiş. Bunu şunun için söylüyorum; kendisinin yapması şart değil, ülke için bir şey yapılıyorsa bundan çok mutlu oluyor, çok memnun oluyor."Vehbi Koç'un toplumunun medeni, hayat standardını yükseltecek birincil ihtiyaçlara önem verdiğine işaret eden Demirel, "İkincil ihtiyaç olarak yol yapılıyor. Yollara da otomobil lazım. Merhum babası kendisine sünnet hediyesi olarak bir merkep hediye etmiş ve bu hiç unutamadığı bir şey ama kendisi, Türk milletine senede 400 bin-500 bin otomobil yapan fabrikalar hediye etmiştir. Nereden nereye gelindiğini söylemek istiyorum" şeklinde konuştu."Nüfus artışı, aile sağlığı sorunlarını konu edinen Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfını kurmuştur. Bunu daha Türkiye'de bugün anlamamış çok kişi var. Kimseye bir atıfta bulunmak istemiyorum ama bunun anlaşılması lazım. Bir ülke kazandığından çoğunu, daha fazlasını harcayamaz. Kazandığından daha fazlasını harcamaya kalktığı takdirde geriye gider, borçlanır, bir yerden sonra borcunu ödeyemez, sefalete gider. Esasen bir ülkede doğan çocukları yaşatmaya imkan yoksa veya doğan çocukların eğitimi yoksa, işi yoksa, hastalıklara karşı korunmamışsa onları doğurmanın bir manası yok. Sağlıklı bir toplum istiyorsanız, aileplanlaması denen olay onun için lazım."Vehbi Koç'un TEMA'nın kuruluşunda bulunduğunu ve yaptığı sosyal hizmetlerin herkes için örnek olması gerektiğini belirten Demirel, Koç'un Türkiye'de ve dünyada saygınlık kazanmış bir iş adamı olduğunu söyledi.Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, önceki yıllarda Koç Holdingin kurucusu Vehbi Koç'un ölüm tarihi olan 21 Şubat'ta anma duası yapıldığını hatırlatarak, bu yıl ve bundan sonraki yıllarda anma duasını aile arasında yapıp, Vehbi Koç Ödül törenini de aynı gün gerçekleştirmeyi uygun bulduklarını ifade etti.Koç, Vehbi Koç'un çağını aşan bir vizyona sahip, yenilikçi, lider bir iş adamı olmasının yanı sıra içinde yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlılığı ve sorunların giderilmesine yönelik çözümleriyle de hayırsever ve vatansever olduğunu belirterek, Vehbi Koç'un toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmalarını geliştirmek, bu anlayışı kurumsallaştırmak amacıyla kurduğu Vehbi Koç Vakfının bu yıl 40. yıl dönümünü kutladığını kaydetti.Vakfın ilk özel Türk vakfı olduğunu ve Türkiye'ye eğitim, sağlık ve kültür alanlarında onlarca kurum kazandırıp, on binlerce gence destek verdiğini ve vermeyi sürdürdüğünü anlatan Koç, "Bugün tüm Koç Topluluğu şirketlerinde Vehbi Koç'un bir öncü olarak bizlere aşıladığı sosyal sorumluluk bilinci, iş stratejilerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır" diye konuştu.Mustafa Koç, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve çevre konularında geniş bir yelpazede gerçekleştirdikleri yatırımlarla, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda önemli katkılar sağlamaya özen gösterdiklerini belirterek, bu kültürlerine paralel olarak 2002 yılından bu yana ülke yararına hizmet eden ve topluma katkıda bulunan kişi ve kurumların çalışmalarını Vehbi Koç Ödülü ile desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.Ödülün bu yıl eğitim alanında verildiğini anımsatan Koç, vakfın en öncelikli sosyal yardımlarının eğitim amaçlı olduğunu ve 40 yılda toplamda en büyük maddi katkısını eğitim alanında yaptığını belirtti.Törende daha sonra Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, "Vehbi Koç Ödülü"ne bu yıl eğitim alanındaki hizmet ve başarıları dolayısıyla Prof. Dr. Türkan Saylan'ın değer görüldüğünü açıkladı. Saylan'a ödülü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Mustafa Koç ve Arsel tarafından sunuldu.Türkan Saylan, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, eğitime ilişkin olarak çeşitli kuruluşların katkılarıyla yaptıkları projelerle 36 bin kız çocuğuna ulaştıklarını bildirerek, "Bugün Türkiye'de terörün önlenmesi, açlığın, sefaletin, işsizliğin giderilmesi konusunda kız çocuklarının eğitiminin yüzde 100 katkısı olacaktır" dedi.Törene, aralarında Aydın Doğan, Ersin Özince, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Bülent Eczacıbaşı, Haluk Dinçer, Suzan Sabancı Dinçer, Ali Koç, Ali Sabancı, Nevzat Ayaz, Ergun Gürsoy, Aydın Boysan, Bülent Bulgurlu, Faruk Süren'in de bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.