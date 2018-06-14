8 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yer aldı. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın atandı.

Erdoğan'ın 8 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kemal Şenocak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan atandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) olumlu görüşü üzerine Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Ali Haberal, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Şahin Karasar, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Oral Erdoğan ve TED Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Halise Belgin Ayvaşık getirildi.



Erdoğan, söz konusu atamaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, YÖK'ün önerdiği adaylar arasından yaptı.



Ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın atandı.



Söz konusu atama, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma'nın 10'uncu maddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Tüzüğü'nün 4'üncü maddesine göre, 26 Mart 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.