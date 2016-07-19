Darbe girişimi soruşturması; 8 üniversiteye kayyım atanacak

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK), 15 Temmuz darbe girşiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında "paralel yapıya finansman desteği sağlayan ve paralel bağlantısı tespit edildiği" iddia edilen 8 üniversiteye daha kayyım atanması için harekete geçtiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da aralarında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin yer aldığı yaklaşık bin özel okula daha kayyım atanması için çalışmalara başladı.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, Türkiye’nin tüm illerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının ortak takipleri sonucunda, 'paralel yapıya finans sağlayan tüm şirketlerin' hesaplarında inceleme yapıldı. İncelemelerde, 'paralel yapı'nın en büyük finans ayağının eğitim kurumları aracılığı ile yapıldığı tespit edildi.

400 okula kayyum atandı

'Paralel Devlet Yapılanması’na finansman desteği sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 7 vakıf üniversitesi ve 400’e yakın kreş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi veren okula mahkemeler tarafından kayyım atandı.

8 üniversiteye daha kayyım atanacak

Yürütülen soruşturma kapsamında ''PYD'ye finansman desteği sağladığı" iddiasıyla İstanbul Fatih Üniversitesi, Konya Mevlânâ Üniversitesi, Kayseri Melikşah Üniversitesi, Samsun Canik Başarı Üniversitesi, Ankara’da İpek ve Turgut Özal Üniversiteleri ile İzmir Şifa Üniversitesi, Gaziantep Zirve Üniversitesi’nin yönetimlerine kayyum atandı. Bu üniversitelerin mütevelli heyet başkanı ve rektörlerinin değiştirilmesi için YÖK’e başvuru yapılacak.