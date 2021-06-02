8 üniversiteye 9 fakülte ve 1 yüksekokul kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

8 üniversiteye 9 fakülte ve 1 yüksekokul kurulmasına, 3 üniversitedeki 1 fakülte ve 2 yüksekokulun kapatılması ile 4 üniversitedeki fakültelerin isminin değiştirilmesini ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesine göre Düzce Üniversitesi'ne Eczacılık Fakültesi, Ege Üniversitesi'ne Hukuk Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'ne Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi'ne Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'ne Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kent Üniversitesi'ne Yabancı Diller Yüksekokulu, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne İslami İlimler Fakültesi kuruldu.

1 fakülte ile 2 yüksekokul kapatıldı

Aynı kararla, İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sinop Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ise kapatıldı.

4 üniversitedeki fakültelerde ise isim değişikliği

Kapadokya Üniversitesi'nde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; KTO Karatay Üniversitesi'ne bulunan Mühendislik Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi; Sinop Üniversitesi'nde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; TED Üniversitesi'nde bulunan Mimarlık Fakültesi ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak isim değiştirdi.