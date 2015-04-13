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Dünya
Deutsche Welle

8 tutuklu sanık mahkemeye getirilecek

Soma’da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davada ilk duruşma yapıldı. Mahkeme başkanı 8 tutuklu sanığın mahkemeye getirilmesine hükmederek davayı 15 Nisan’a erteledi.

13 Nisan 2015 16:14


Manisa Akhisar Ağırceza Mahkemesi'nde görülen ve 45 kişinin yargılandığı davada ilk duruşma bugün yapıldı. İddianamenin kabulüne ilişkin mahkeme kararının okunduğu sırada madenci yakınları tutuklu sanıkların duruşma salonuna getirilmemesine tepki gösterdi. Mahkeme salonundaki gerginlik üzerine sanık avukatları salonun dışına çıktı.

Mahkeme heyeti salondaki gerginliğin yatışmasının ardından 8 tutuklu sanığın bir sonraki celsede duruşma salonunda hazır edilmesine hükmederek davayı 15 Nisan'a erteledi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te yaşanan maden faciasında 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ’ye ait Eynez Maden Ocağı’nda yapılan soruşturmalarda işletme yetkililerinin ve devletin ‘doğrudan sorumlu’ olduğunu gösteren deliller bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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