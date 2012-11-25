Almanya'da 8 Türk'ün katil zanlısı Zschäpe, mahkemede konuşmayacak!

8 Türk’ün ölümünden sorumlu tutulan Almanya'daki Nasyonal Sosyalist Yeraltı üyesi Beate Zschäpe'nin (37), mahkemede konuşmayacağı bildirildi.

NSU üyesi Zschäpe'nin Kölnlü avukatı Wolfgang Heer, Süddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte, müvekkilinin görülecek ilk duruşmada sessizliğini koruyacağını belirtti. Fakat bu sessizliğinin tüm mahkeme süreci boyunca devem edip etmeyeceği kesinleşmedi.

Zanlının Berlinli avukatı Anja Sturm da “Son tahkikatta öngörülemeyecek pek çok gelişme mümkün. Ancak şu anda geçerli olan şu: Bayan Zschäpe, suskunluğunu koruyacak“ şeklinde konuştu.

Zschäpe, yaklaşık 12 aydır süren soruşturma sürecinde de ifade vermekten kaçındı.

Zschäpe, 1 Yunan 8'i Türk 9 göçmen ve 1 polis memurunun ölümünde suç ortaklığı yapmak, terör örgütü üyesi olmak ve üç vakada da kundaklama yaparak cinayet teşebbüsünde bulunmakla suçlanmıştı.

(Deutsche Welle Türkçe)