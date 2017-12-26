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Yaşam

8 tonluk elektrik direği çalındı

Çalınan 8 tonluk direk parçalanmış olarak hurdacıda bulunurken; jandarma 1 kişiyi gözaltına alındı

26 Aralık 2017 23:09

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde TEİAŞ şirketine ait çalınan 8 tonluk elektrik direği hurdacıda bulundu. Jandarma ekipleri, dükkanın sahibi E.T.'yi gözaltına aldı.

Çorlu’da, TEİAŞ şirketinin yüksek gerilim hatlarında kullandığı elektrik direklerinin çalınması üzerine araştırma yapan Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan elektrik direğinin bir hurdacıda olduğunu belirledi. Jandarma, E.T.’ye ait hurdacıda yaptığı aramada çalınan elektrik direğini parçalanmış olarak buldu.

Yaklaşık 8 ton ağırlığındaki elektrik direği kamyon yüklenerek ile firmaya teslim edildi. Gözaltına alınan E.T., ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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TekirdağÇorluTEİAŞelektrik direğihırsızlık

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