8 ton tarihi geçmiş peynir piyasaya sürülmeden yakalandı!

Afyonkarahisar'da ihbar üzerine süt ve süt ürünleri üretimi yapan bir firmada denetim yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, tekrar üretime dahil edilmek üzere olduğu belirlenen 8 ton tarihi geçmiş peynir ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, süt ve süt ürünleri üretilen bir firmada denetim yaptı.

Denetimde, brandalar altına gizlenmiş, süt ve süt ürünlerinin üretiminde kullanımı yasak olan 18.5 ton bitkisel margarin, 7 ton nişasta, tekrar üretime dahil edilmek üzere olduğu ve insan sağlığını tehlikeye attığı belirtilen 8.2 ton tarihi geçmiş peynir ele geçirildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, yazılı açıklamasında, ele geçirilen, kullanımı tamamen yasak olan nişasta ile bitkisel yağların, genelde süt ve süt ürünlerinde kıvam ve kuru madde miktarını arttırmak için daha az maliyetle daha fazla ürün elde etmeye yönelik yapıldığını düşündüklerini kaydetti. Arap, denetimde ele geçirilen ve imha edilmek üzere el konulan yaklaşık 34 ton maddenin, hile amaçlı olarak kullanıldığının tahmin edildiğini belirtti.

14 bin lira para cezası

İş yerine ilgili kanun doğrultusunda 14 bin lira para cezası kesildiğini bildiren Arap, "Firmanın piyasaya sürdüğü ürünlerinden numune alınarak tüm süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta analizi yaptırmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Gelen neticeye göre sonuçlar bakanlığımıza bildirilecek olup uygun görüldüğünde bakanlığımız tarafından firmanın adı ifşa edilecektir" ifadesini kullandı.