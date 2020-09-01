8 tıp fakültesinin akademik kadrosu yok!

ÖSYM verilerine göre, 8 tıp fakültesinde hiç akademik kadro olmadığı, 2 tanesinde ise öğretim üyesi kadrosunun yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bu yetersizliğe rağmen dün Samsun'a ikinci bir tıp fakültesi kurulması dikkat çekti. Türk Tabipler Birliği Merkez Kurulu Üyesi Samet Mengüç, "Nitelik yerine nicel kaygılar güdüldüğü için çok sayıda fakülte açılıyor. Böyle olunca da sağlık hizmetinde aksamalar yaşanmaya başlıyor. Yurttaşlar gittikleri hastaneden, doktordan memnun kalmıyor, güven duymuyor" dedi.

2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre 8 tıp fakültesinde akademisyen kadrosu bulunmuyor. Bir fakültede yalnızca tek akademisyen yer alırken bir fakültede ise 4 akademisyen bulunuyor.