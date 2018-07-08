8 Temmuz Pazar DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde sürdürecek
GALATASARAY
10.00 - 17.30 Sarı kırmızılılar hazırlıklarını çift idman ile sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
14.00 Siyah beyazlılar, yeni sezon çalışmaları kapsamında Macaristan 2\'nci Ligi ekiplerinden Gyirmot FC Gyor ile mücadele edecek.
TRABZONSPOR
11.30 - 19.00 Bordo mavili ekip yeni sezon çalışmalarına devam edecek.
ATLETİZM
- Macaristan\'ın Györ kentinde düzenlenen U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası devam edecek.