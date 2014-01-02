8. sınıf ortak sınavında bir soru iptal

Milli Eğitim Bakanlığı'nan 8. sınıf birinci dönem matematik dersi ortak sınavında (A) kitapçığındaki 16 ve bu sorunun (B) kitapçığındaki karşılığı 18. sorunun iptal edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8. sınıflar birinci dönem ortak sınavlarının, 28 Kasım 2013'te Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, 29 Kasım 2013'te ise fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi, Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden yapıldığı hatırlatıldı.



Matematik dersi ortak sınavı (A) kitapçığındaki 16 ve bu sorunun (B) kitapçığındaki karşılığı 18. soruya yönelik itirazların, matematik alanı soru hazırlama grubu ve matematik alanına yönelik akademik düzeyde oluşturulmuş bilim kurulunca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, itiraza konu sorunun iptaline karar verildiği kaydedildi.