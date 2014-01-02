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Yaşam

8. sınıf ortak sınavında bir soru iptal

8. sınıf birinci dönem matematik dersi ortak sınavı (A) kitapçığındaki 16 ve bu sorunun (B) kitapçığındaki karşılığı 18. soru iptal edildi

02 Ocak 2014 21:26

Milli Eğitim Bakanlığı'nan 8. sınıf birinci dönem matematik dersi ortak sınavında (A) kitapçığındaki 16 ve bu sorunun (B) kitapçığındaki karşılığı 18. sorunun iptal edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8. sınıflar birinci dönem ortak  sınavlarının, 28 Kasım 2013'te Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak  bilgisi, 29 Kasım 2013'te ise fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi,  Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden yapıldığı hatırlatıldı.
 
Matematik dersi ortak sınavı (A) kitapçığındaki 16 ve bu sorunun (B) kitapçığındaki karşılığı 18. soruya yönelik itirazların, matematik alanı soru hazırlama grubu ve matematik alanına yönelik akademik düzeyde oluşturulmuş bilim kurulunca inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulduğu  belirtilen açıklamada, itiraza konu sorunun iptaline karar verildiği kaydedildi.

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