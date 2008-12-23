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Sağlık

8 saniyede 1 kişi sigaradan yaşamını yitiriyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün bugün tüm dünyada açıklayacağı rapora göre, sigara salgınlardan daha fazla kayıplara yol açıyor.

23 Aralık 2008 02:00

Dünya Sağlık Örgütü’nün bugün tüm dünyada açıklayacağı rapora göre, sigara salgınlardan daha fazla kayıplara yol açıyor. 

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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “Küresel Tütün Salgın Raporu 2008”e göre, tütün kullanımı 20. yüzyılda 100 milyon kişinin ölümüne yol açtı. Bu sayının 21. yüzyılda 1 milyara ulaşacağı belirtildi. DSÖ Türkiye Ofisi tarafından Türkçe’ye çevrilen ve 330 sayfalık raporda; dünyada her yıl 5 milyondan fazla kişinin tütün kullanımının neden olduğu hastalıklar yüzünden öldüğü bildirildi. Buna göre dünya genelinde her gün 14 bin kişi, her 8 saniyede ise 1 kişi tütüne bağlı nedenlerle yaşamını yitiriyor.

Sigara yüzünden Türkiye’de de her yıl 110 bin kişi ölüyor. Raporun çeviri editörlüğünü yapan Prof. Dr. Nazmi Bilir, “Ülkemizde her gün bir büyük uçak dolusu yurttaşımızı tütün kullanımı nedeniyle kaybetmekteyiz” dedi. Rapordaki bazı saptamalar şöyle: Her yıl 5.4 milyon kişi tütün nedeniyle ölüyor. Önlem alınmazsa 2030’da her yıl 8 milyon ölüm olacak. Tütün kullanımı, en sık görülen 8 ölüm nedeninden 6’sı için risk faktörüdür. Dünyada sigara içenlerin üçte ikisi 10 ülkede yaşıyor. Bunlardan birisi de Türkiye.

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