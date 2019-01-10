8. Pembe Hayat KuirFest için geri sayım

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 8. Pembe Hayat KuirFest bu yıl 25-27 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da takipçileri ile buluşacak.

Kuir kültürünün kapsama alanını genişletmek, umudu tazelemek ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla film ve etkinliklerini bu yıl da takipçileriyle ücretsiz olarak buluşturacak olan festivalin mekanları arasında Fransız Kültür Merkezi, Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi yer alıyor.

Üç gün boyunca İstanbul’u trans renklerine boyayacak olan festivalin bu yılki afişi yönetmen Rüzgar Buşki’nin imzasını taşıyor. Rüzgar Buşki’nin umudu, mizahı ve aşkı tüm renkleriyle anlatan belgesel filmi #direnayol (2016), 6. Pembe Hayat KuirFest’te izleyicilerle buluşmuştu.

Bu yıl #ÇokGüzelsinYasakMısın etiketi ile sosyal medyada yer alan festivalin programına dair detaylar yakında yayınlanacak.