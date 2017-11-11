8 öğrencisine cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı

Edirne'de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan E.Y, 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, öğrencilerin rahatsızlıklarını okul yönetimine bildirmesiyle ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettişlerin yaptığı çalışmanın ardından kız öğrencilere cinsel istismar hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Müfettişlerin bir hafta süren çalışmayla hazırladığı rapor da savcılığa iletildi.

Cinsel istismara uğradığı belirtilen kız öğrencilerin ifadelerinden sonra lisenin müdür yardımcısı E.Y., savcılık talimatı ile polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından kız öğrencilere 'cinsel istismarda bulunduğu' iddiasıyla tutuklandı.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü de tutuklanan E.Y.'yi yürüttüğü idari soruşturma kapsamında açığa aldı.