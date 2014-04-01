8 Nisan'da TBMM açılıyor; Meclis gündeminde neler var?

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM, 30 Mart yerel seçimlerinin ardından gelecek hafta 8 Nisan Salı günü çalışmalarına başlayacak. MİT düzenlemesi, AKP’nin dört eski bakanı hakkında soruşturma komisyonu kurulup kurulmayacağına ilişkin konularda belli olacak. İnterneti, Basın Kanunu kapsamına alan düzenleme de masada bekliyor.

Dört eski bakan hakkındaki fezleke

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda haklarında düzenlenen fezlekeler TBMM’ye gönderilen eski bakanlar Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler’in durumları netleşecek. AKP, seçim tatilinden önce bakanlarla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasının yolunu açmıştı. Bu tutumundan geri adım atıp atmadığı da anlaşılacak. CHP’nin de, dört eski bakanla ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu kurulması öngören önergeleri var.

Önergeler ‘gelen kağıtlarda’ yayınlanmadı

Bakanlarla ilgili önergelerin önce 'gelen kağıtlar' da yayınlanması gerekiyor. Genel Kurul’da kurulması yönünde karar çıkarsa, Soruşturma Komisyonu'nun Mayıs'ın ilk haftasında çalışmaya başlaması bekleniyor.

MİT raftan nasıl indirilecek?

MİT’i olağanüstü yetkilerle donatan ve MİT mensuplarını yargı zırhıyla dokunulmaz kılan düzenleme Genel Kurul’un önünde. İçişleri Komisyonu’ndan geçen 15 maddelik teklifin 8 maddesinde değişiklik yapıldı. MİT'e operasyon yetkisi veren teklif, MİT Müsteşarı'nın ve personelinin nasıl yargılanacağına ilişkin hususları düzenliyor.

PKK ile müzakereleri yasal zemine oturtulmasını, MİT'in bankalar ve mahkemelerde dahil tüm kuruluşlardan her türlü belge, bilgi, veri ve kayıtları alabilmesinin önünü açan düzenlemenin Genel Kurul aşamasında bazı değişikliklere uğraması bekleniyor.

Teklifle gelen düzenlemeler şöyle:

Kurumda görev alan veya alacak kişiler için yalan makinası dahil test teknik ve yöntemler kullanılabilecek.

MİT, Müsteşar veya yardımcısının onayıyla yurt dışında veya yabancılar tarafından gerçekleştirilen iletişim, ayrıca MİT mensupları, MİT’te görev almış olanlar veya görev almak üzere başvuranlar dinlenebilecek.

Bu konuda özel bir mahkeme kurulacak. Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında MİT ile temasa geçecekler, adli yönden bir işlem yapmayacaklar.

MİT Müsteşarı hakkındaki yargılama Başbakan’ın izniyle Yargıtay’ın ilgili dairesince yapılacak. MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken diğer kişilere vermiş oldukları zararlar idare tarafından tazmin edilecek.

Düzenleme, çeşitli ülkelerle mahkum değişimini de yasal çerçeveye alıyor. Kurumun görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri sızdıranlara ve yayınlayanlara büyük cezalar geliyor. MİT için kimliği değiştirilerek faaliyet gösterenler, her türlü görev, faaliyet ve yardımları sebebiyle sorumlu tutulamayacak.

Düzenlemede, MİT için Savunma Sanayii Destekleme Fonundan ek kaynak aktarılabilmesi öngörülüyor