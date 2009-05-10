8. mühimmat denizden çıktı

Beykoz'un Çubuklu İskelesi'nde denize atılmış poşetler içinden çok sayıda bomba, silah ve mermi çıkartıldı, Çubuklu Sahil Yolu trafiğe kapatıldı.





Çubuk İskelesi'nden poşetler içerisinde patlayıcı maddelerin denize atıldığı yönünde ihbarı değerlendiren Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde arama yaptı.



Yapılan ilk aramada, poşetler içerisinde çok sayıda mermi ele geçirilmesi üzerine durum terörle mücadele ve diğer ilgili birimlere bildirildi.



Olay yerinde alınan geniş güvenlik önlemler altında yapılan aramalarda, denizden çıkartılan poşetlerde el bombaları, silah, 1000'in üzerinde mermi, sis bombaları, aydınlatma fişekleri, uzun namlulu silah mermileri, bomba yapımında kullanan düzenek ve malzemeler ele geçirildi.



Polisler arama çalışmalarına son verdi



Denize atılmış poşetler içinden çok sayıda bomba, silah ve mermi çıkartılan Beykoz'un Çubuklu İskelesi kıyısındaki arama çalışmalarına son verildi.



İskelenin yanında bugün aralıklı olarak dalışlarını sürdüren polisler, saat 19.35'de arama çalışmalarına son verdi.



Deniz Liman Şube Müdürüğü'ne bağlı deniz polisi 2 botla güvenlik önlemlerini sürdürürken, bariyerle çevrilen arama alanı içine de hiçbir teknenin girişine izin vermiyor.



Arama çalışmalarının yarın saat 09.00'dan itibaren yeniden başlayacağı bildirildi.







