8 milyon lira değerinde kaçak iPhone ele geçirildi

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürlüğü, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmeye çalışılan piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 bin 432 adet Apple iPhone 4 model cep telefonu ele geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, cep telefonu ithalatçısı bir firmanın piyasada 150-200 liraya satılan ''Samsung GT E 2121B'' model cep telefonunu getirerek Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne gümrük giriş beyannamesi vermek suretiyle ithalat gerçekleştirildiği, daha sonra gümrükten aldığı beyannamenin ekinde bulunan faturanın içeriğini değiştirerek piyasada 1.500-2.000 liraya satılan Apple iPhone 4 model telefon getirmiş gibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvurarak sistem kayıtlarını yaptırdığı ifade edildi.

Gerçeğe aykırı fatura düzenlenip BTK'ya kaydı yaptırılan 5 bin 432 Apple iPhone 4 model telefonun piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğu belirtilirken, ilgililer hakkında adli merciler nezaretinde İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nce yasal takibat başlatıldığı bildirildi.