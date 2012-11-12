T24 LogoT24 Logo
Gündem

8 milyon lira değerinde kaçak iPhone ele geçirildi

İstanbul'da piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 bin 432 adet kaçak iPhone ele geçirildi

12 Kasım 2012 14:49

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürlüğü, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmeye çalışılan piyasa değeri 8 milyon lira olan 5 bin 432 adet Apple iPhone 4 model cep telefonu ele geçirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, cep telefonu ithalatçısı bir firmanın piyasada 150-200 liraya satılan ''Samsung GT E 2121B'' model cep telefonunu getirerek Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne gümrük giriş beyannamesi vermek suretiyle ithalat gerçekleştirildiği, daha sonra gümrükten aldığı beyannamenin ekinde bulunan faturanın içeriğini değiştirerek piyasada 1.500-2.000 liraya satılan Apple iPhone 4 model telefon getirmiş gibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvurarak sistem kayıtlarını yaptırdığı ifade edildi.

Gerçeğe aykırı fatura düzenlenip BTK'ya kaydı yaptırılan 5 bin 432 Apple iPhone 4 model telefonun piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğu belirtilirken, ilgililer hakkında adli merciler nezaretinde İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nce yasal takibat başlatıldığı bildirildi.

ETİKETLER

iphonekaçakistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24