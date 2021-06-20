8 milyon kayıt dışı işçi desteklerden yararlanamadığı gibi aşıya da çağrılmadı

Pandemide işsiz kaldıkları halde kısa çalışma ödeneği, nakit desteği ve ücretsiz izin desteğinden yararlandırılmayan 8 milyona yakın kayıt dışı işçi, aşıya da çağrılmadı.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, Türkiye'de kayıt dışı çalıştırıldıkları resmi istatistiklerle ortaya çıkan 7 milyon 968 bin işçinin kısa çalışma ve pandemi desteklerinden sonra aşı önceliğinden de mahrum kaldıkları bildirildi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Ünal Demirtaş, kayıt dışı çalışan yaklaşık 8 milyon işçinin aşıya çağrılmadığını, aşı önceliğinin sadece SGK'ya kayıtlı işçilere sağlanarak ayrımcılık yapıldığını söyledi.

Demirtaş, “Pandemi döneminde kayıtdışı çalışan milyonlarca işçi, salgını en ağır koşullarda yaşadı. Kısa çalışma ödeneği alamadı, nakdi ücret desteği alamadı, sosyal yardımlardan yararlanamadı. Açlıkla hastalık arasında kalan bu işçiler şimdi de aşı konusunda aynı sorunu yaşıyor. Bu işçilerimize kim sahip çıkacak?” dedi. Demirtaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, TÜİK'in resmi verilerinin Türkiye'de çalışan 28 milyon 56 bin kişiden yüzde 28.4'ünün, yani 7 milyon 968 bin kişinin kayıt dışı çalıştığını ortaya koyduğunu belirtti.