8 milyon Euro'ya gelen Maicon, 1.4 milyon Euro'ya gitti!

Brezilyalı stoper Maicon'un, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transferi, Galatasaray yönetiminin eleştirilmesine neden oldu.

Galatasaray yönetiminin Maicon'u 1 milyon 430 bin Euro'ya Al Nassr'a satması eleştiri konusu oldu.



Piyasa değeri 4.8 milyon Euro olan 31 yaşındaki Brezilyalı stoper, Belçika ekibi Standard Liege'e 2.4 milyon Euro'ya satılan Luis Cavanda'dan bile daha ucuza gitti.

Maicon, Temmuz 2017'de Brezilya ekibi Sao Paulo'dan Galatasaray'a 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmiş, Şubat 2019'da 1.7 milyon Euro bedelle Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a kiralanmıştı.