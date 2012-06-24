8 metre yükseklikten şarampole düştü: 3 kişi öldü

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil, bariyerleri aşarak yaklaşık 8 metre yükseklikteki şarampole düştü. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

E-5 Karayolu'ndan Edirne yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Okmeydanı metrobüs durağı yakınında aynı istikamette seyreden Tuğcan Mirza Pala idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın ardından yoldan çıkan otomobil, bariyerleri aşarak yaklaşık 8 metre yükseklikteki şarampole düştü.

Kazada, otomobilde bulunan Nimet, Hülya ve Simge Gökçin olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki Dilara Gökçin ağır, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi de hafif yaralandı.

Yaralılar, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ölenlerin cesetleri de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Bu arada, diğer aracın sürücüsü Tuğcan Mirza Pala ile annesi Münevver Pala ve 3 yaşındaki oğlu, kazayı yara almadan atlattı.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin, Bucaspor Yönetim Kurulu Üyesi Çeliker Gökçin'in eşi ve yakınları olduğu bildirildi.

Bucaspor Basın Sözcüsü Cumhur Kaynar, hayatını kaybedenlerden Nimet Gökçin'in, yönetim kurulu üyesi Çeliker Gökçin'in eşi, Hülya Gökçin'in akrabası, Simge Gökçin'inise yeğeni, yaralananlardan Dilara ve Nida Gökçin'in ise kızları olduğunu belirtti.

Ailenin, yurt dışı seyahatine çıkacağı yönünde bilgiye sahip olduğunu ifade eden Kaynar, ''Kaza haberini alır almaz yola çıktık. Kulüp Başkanı Mehmet Bektur ile birlikte İstanbul'dayız. Acımız büyük. Başımız sağolsun'' dedi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, aracın çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.