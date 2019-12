8 Mart'la ilgili şaşırtıcı gerçekler

Kadın hakları nedir?

'8 Mart' nasıl doğdu?

Bugünün asıl mimarı kim?

8 Mart'ın özelliği!

8 Mart'ın uluslararası bir güne dönüşmesi!

Birleşmiş Milletler'in bugünü kabul etme nedenleri!

Türkiye'de 8 Mart Kadınlar Günü!

Bunları biliyor muydunuz?

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise;

Birçok insan 8 Mart'ı; kadınların hatırlandığı, onları mutlu etmek için yılda bir kez kutlanan gün olarak düşünür. Oysa 8 Mart, kadınlara verilen hakların kutlandığı gündür. İşte 8 Mart'la ilgili bilmek istedikleriniz ve şaşırtıcı gerçekler!Kadınların erkeklerle eşit şekilde sahip olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal hakların tamamı demektir.Kadınlara özgü bir günün var olması düşüncesi ilk kez 1910'da Kopenhag'da düzenlenen, Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansında ortaya atıldı.Ardından da kabul edildi. O günden bu yana birçok ülkede her yıl kutlanmaya devam ediyor.Dünya Kadınlar Günü'nün asıl mimarı, 1907'de Uluslararası Sosyalist Kadınlar Günü'nü organize eden Clara Zetkin'dir.Zetkin, tüm sosyalist partileri kadınların oy hakkı için mücadele etmeye çağırmış.Kadın haklarının korunması için mücadele vermiş.Kadın haklarının kazanılmasında ne mücadeleler verildiğini, bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanması için özel bir gün.1857 yılında New York'lu dokuma işçisi kadınların başlattığı bir olay. Daha insanca bir yaşam için seslerini duyurarak ilk adımlarını atmışlar.Eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı sürdürdükleri mücadelelerle devam etmişler.Böyle başlayan süreç olan 8 Mart, kısa sürede, tüm dünya kadınlarının kutladığı uluslararası bir güne dönüşmüştür.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1977 yılında 8 Mart'ı, ‘Dünya Kadınlar Günü' olarak tanımıştır.Aynı zamanda bugünü ‘Uluslararası Barış Günü' kabul etmiştir. Bunun üç nedeni vardır.- Kadınlara eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendireceği kabul edileceği düşünüldüğü için.- Dünya barışının korunması, sosyal gelişim için ve temel insan haklarının kullanılması için.- Kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak için.Birçok gelişmiş ülkede, kadın hakları çok ilerlemeler göstermiştir.Ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde, kadın hakları ne yazık ki istenen seviyelerden oldukça uzaktadır."Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı" programında Türkiye de etkilenmiş. 1975 yılında "Türkiye 1975 Kadın Yılı" kongresi yapılmıştır.8 Mart, ülkemizde 1980 askeri darbesinden sonra dört yıl kutlanmadı.1984'ten itibaren her yıl birçok sivil toplum ve kadın örgütleri tarafından çeşitli etkinliklerle ‘Dünya Kadınlar Günü' olarak kutlanmaya başlandı.Türkiye'de;- Şehirlerde evli kadınların yüzde 18'i, köylerde de yüzde 76'sı eşleri tarafından dövülüyor!- Kadınların yüzde 57,7'si evliliklerinin ilk gününde şiddetle karşılaşıyor!- Aile içi suçların yüzde 90'ını kadına karşı işlenen suçlar oluşturuyor!- Kadınlar bugün ülkemizde de erkeklere göre yüzde 25 - 50 oranında daha az ücretle çalıştırılmaktadırlar.Dünyada;- Dünyadaki işlerin yüzde 66'sı kadınlar tarafından görülüyor.- Dünyadaki en fakir insanların büyük bir çoğunluğu kadın.- Dünyadaki eğitim almamış insanların büyük çoğunluğu yine kadınlar.- Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak yüzde 10'unu alabiliyor.- Dünyadaki mal varlığının ise yüzde 1'ine sahipler!