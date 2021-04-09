8 Mart yürüyüşü yapan kadınlara ilişkin "Kadınlar evde mi yoksa başkasının kucağında mı?" paylaşımı yapan imama 2 bin lira ceza

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 2013 yılındaki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen yürüyüşle ilgili habere "Kadınlar evde mi yoksa başkasının kucağında mı?" yorumu yazan imam Ali A. (52), Yargıtay'ın beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada 2 bin 180 lira para cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Çaycuma ilçe merkezinde 2013 yılında Eğitim-Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş ile ilgili yerel internet sitesinde yayınlanan "8 Mart'ta Çaycuma'da yürüdüler'" haberinin paylaşıldığı sosyal medyada bir kullanıcının "8 Mart'ın Çaycuma'da bu kadar etkili kutlanması ne kadar güzel. Çaycuma'ya her türlü kötülüğü yaptılar ama Çaycumalı kadınları eve hapsetmeyi başaramadılar" yorumun altına imam Ali A. da yorumda bulundu. İmam Ali A., "Başını kumdan çıkart da Çaycuma'ya öyle bakmanı tavsiye ediyorum. Bak ki neler çıkacak? Kadınlar evde mi yoksa başkasının kucağında mı?" diye yazdı.

İlk davada beraat kararı

Ali A.'nın yorum ilçede tepkilere neden olurken, Cumhuriyet Savcılığı kadınların şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür dileyen Ali A. hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çaycuma Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2015 yılındaki karar duruşmasında imam Ali A. hakkında beraat kararı verildi.

Yargıtay kararı bozdu

Davaya müdahil olan 29 kadın, Yargıtay'a başvurarak mahkemenin kararına itiraz etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 10 Aralık 2020 tarihli kararında yerel mahkemenin beraat kararını bozdu. Kararda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir kısım müştekinin de içerisinde yer aldığı grubun, Çaycuma’da yapmış olduğu yürüyüşe ilişkin yerel internet sitesinde yayınlanan haberin yorumlar kısmında sanık tarafından yazılan ifadelerin, yürüyüşe katılan kadınlara yönelik olduğunun anlaşılması ve sanığın üzerine atılı hakaret suçunun sübut bulunduğu ifade edildi. Kararın bozulması üzerine imam Ali A., tekrar hakim karşısına çıktı.

2 bin 180 TL para cezası

Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ali A. ve şikayetçi kadınlar katılmadı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın üzerine atılı suçu işlediğine karar vererek 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılmasına talep etti. Mahkeme, sanık Ali A.'nın müşteki ve katılanlara yönelik hakaret suçunu işlediğine kanaat getirerek 109 gün adli para cezasına çaptırdı. 20 TL'den para cezasını hesaplayan mahkeme başkanı, sanığı toplam 2 bin 180 TL para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. (DHA)