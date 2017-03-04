8 Mart yaklaşıyor; kadınlar ne zaman, nerede eylem yapacak?

İzmir'de ve İstanbul'da kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamasına getirilen miting yasağı kalktı. İstanbullu ve İzmirli kadınlar alanlarda olacak.

İstanbul ve İzmir’de etkinlikler şöyle olacak:

İstanbul: 5 Mart - Bakırköy Özgürlük Meydanı, saat 13.00

İzmir: 5 Mart - Gündoğdu Meydanı, saat 13.00

İstanbul’da Feminist Gece Yürüyüşü: İstanbul Fransız Kültür Merkezi önünden, saat 19.30

Ankara: 8 Mart - Yüksel Caddesi, saat 20.00

Yürüyüşten sonra parti

Feminist Gece Yürüyüşü sonrası Taksim’de bulunan The Mekan isimli mekânda parti düzenlenecek.

İzmir’de tuhaf yasak geri çekildi

İzmir Valiliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü tuhaf bir gerekçe ile iptal etmişti. Valilik yasak kararının "Dünya Kadınlar Günü 8 Mart’ta. 5 Mart’ta etkinlik yapılamaz” demişti.

Valilik yasağın duyulmasının ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atmıştı.

İstanbul’da da geri çekildi

İstanbul 8 Mart Kadın Platformunun Bakırköy’de yapacağı miting de yasaklanmıştı. İstanbul 8 Mart Kadın Platformu ve HDP’li vekillerin İstanbul Valiliği ile yaptığı görüşmeler sonucunda yasak kaldırıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapan İstanbul 8 Mart Kadın Platformu adına açıklama yapan Fidan Ataselim, yasaklamaları kabul etmediklerini belirterek “Yaşam hakkımız, özgürlüğümüz, bedenimiz, emeğimiz için hayır’ şiarıyla 5 Mart’ta Bakırköy’de gerçekleştirmek istediğimiz 8 Mart mitingi valilik tarafından yasaklanmak istendi. Biz kadınların her dönem eve hapsedilmek istendiği bu sisteme karşı bu 8 Mart’ta da her türlü engellemeye rağmen sokaklarda olacağımızı ilan ettik. Sesimizi kesebileceklerini sananlar, sesimizi birleştirdiğimiz sokakları bizden alamayacaklar dedik, alamadılar” diye konuştu.

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