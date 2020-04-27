8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün görüntülerini paylaşan gazeteci Zülal Koçer'e soruşturma

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde kadınların gözaltına alındığı anların görüntüsünü Twitter hesabından paylaşan gazeteci Zülal Koçer'e soruşturma açıldı.

Hakkındaki soruşturmayı Twitter hesabı üzerinden duyuran Koçer, “Bir gazeteci olarak kaydetmek ve kaydettiğimi kamuoyu ile paylaşmak benim görevim. O gün de öyle yaptım. Sosyal medya hesabımdan paylaştığım bu video çok sayıda paylaşım alırken bir o kadar da emniyet müdürlüğü ve içişleri bakanlığı etiketi aldı. Polis tarafından kadınların saçlarından tutulup gözaltına alındığını gösteren videoyu paylaştığım için. Bugün ise soruşturma başlatıldığını öğrendim” dedi.

Evrensel‘den Eylem Nazlıer‘in haberine göre soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı Bilişim Suçları Bürosu tarafından yürütülüyor.

"Suç işleyenindir, bunu açığa çıkaran gazetecinin değil"

Bolu’dan gelen bir telefonla hakkında soruşturma açıldığını öğrendiğini dile getiren Koçer, “Soruşturmanın bu tweet nedeniyle olduğunu öğrensem de henüz suç isnadını bilmiyorum. Ancak benim o gün yaptığım tek şey gazetecilikti. Suç oluşturacak herhangi bir fiilim yokken suç isnat etmeleri şaşırtmıyor açıkçası çünkü biliyoruz ki bu ülkede gazetecilik birileri için fazla tehlikeli. Gazeteciler ne zaman bu devletin kabahatlerini ortaya koyacak işler yapsa, hedef oluyorlar, suçlu ilan ediliyorlar. Oysa ki suç isleyenindir, bunu açığa çıkaran gazetecinin değil. Gazetecilik suç değildir, gördüklerimi kaydetmeye, halka ulaştırmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Gazeteci Dayanışma Ağı da meslektaşlarının yanında olduğunu belirterek, "Gazeteci Zülal Koçer hakkında, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde kadınlara yönelik şiddeti aktardığı paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gazetecileri değil, kadınların şiddet faillerini yargılayın! Meslektaşımız Koçer'in yanındayız. #GazetecilikSucDegildir" ifadelerini kullandı.